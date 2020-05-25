Общество

сегодня, 14:52

Семьям с маленькими детьми уже перечислили 245 млн рублей

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#выплата #дети
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Семьям с маленькими детьми уже перечислили 245 млн рублей

Удовлетворено свыше 23 тысяч заявлений на выплату.

Территориальные органы Пенсионного фонда Липецкой области приняли 28 665 заявлений на выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет. Из всех принятых заявлений решение об удовлетворении принято по 23 634 заявлениям, в том числе 17 205 заявлений от семей с детьми, имеющими право на материнский капитал и 6429 заявлений – без права на материнский капитал, то есть на единственного ребенка до трех лет. В соответствии с указом президента право семей на ежемесячную выплату 5 000 рублей расширено. Ранее выплата предоставлялась только семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал. Теперь эти средства получают все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.Всего же семьям Липецкой области перечислено около 245 млн рублей.

Как и прежде, основная часть отказных решений по поданным заявлениям связана с ошибками при оформлении заявления, из них часто встречающиеся: неверные реквизиты банковского счета и данных заявителя, ФИО и СНИЛСа. При получении отказного решения семья может вновь подать заявления на выплату, исправив предыдущие неточности.

- Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг, а также на сайте ПФР . В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения. Несмотря на то, что выплата предоставляется за период с апреля по июнь, заявление можно подать до 1 октября 2020 года. Также заявление можно подать и в любую клиентскую службу Пенсионного фонда. Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в территориальные органы ПФР по Липецкой области сейчас можно только по предварительной записи, - сообщает ПФР по Липецкой области. 

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#выплата #дети
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Комментарии (4)

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Ольга

40 минут назад
Юлия, здравствуйте позвоните по телефону горячей линии ПФР 42-92-15 и узнайте решение. Я подавала заявку 12.05.20, сегодня позвонила и через час мне пришли деньги за 2 месяца.
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Я

41 минуту назад
Подавала заявление 12.05 сегодня пришло 2 суммы по 5000 с разницей в 1 час
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Марина

42 минуты назад
Юлия, я 13 подала, та же басня.
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Юлия

53 минуты назад
Это здорово. Но подола через госуслуги заявление в пн. 18 сегодня истекает время рассмотрения и ни да ни нет. Висит что доставлено до информационной системы пфр и все приплыли.
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