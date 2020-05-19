Общество

43 минуты назад

Судебным приставам пришлось разыскивать жителя Данкова, чтобы отправить его на общественные работы

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#Алименты #приставы #долги
2
Судебным приставам пришлось разыскивать жителя Данкова, чтобы отправить его на общественные работы

Житель Данкова привлечён к административной ответственности в виде общественных работ за злостную неуплату алиментов, но деньги пока так и не выплатил.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, мужчина сделал всё, чтобы отвертеться от выплаты средств на содержание своего ребёнка. Для этого он даже сменил место жительства и покинул Данковский район.

Приставам пришлось проводить розыскные мероприятия, которые увенчались успехом. В итоге должника привлекли к ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ.

В итоге суд приговорил его к 70 часам обязательных общественно-полезных неоплачиваемых работ. Вид работ определит судебный пристав-исполнитель. При этом долг мужчины никуда не делся, в перспективе ему может грозить и уголовное наказание.

В апреле приставы сообщали, что с начала года в Липецкой области возбуждены 195 уголовных дел за неуплату алиментов по статье 157 УК РФ, предусматривающей до года лишения свободы.

Фото bobr.by


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#Алименты #приставы #долги
2

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