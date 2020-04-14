С начала года в Липецкой области возбуждены 195 уголовных дел за неуплату алиментов

Более 4-х тысяч липчан ограничены в праве выезда за рубеж из-за невыплаты средств на содержание детей.

Уголовное наказание за неуплату алиментов начало применяться сравнительно недавно, но в последнее время используется всё чаще.

Так, по данным УФССП по Липецкой области, за первые 3 месяца текущего года против алиментщиков было возбуждено 195 уголовных дел по статье 157 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до года лишения свободы.

Судя по статистике приставов, невыплата алиментов является головной болью для многих распавшихся семей.

К административной ответственности с начала года привлечены 200 горе-отцов и матерей, а запрет на выезд за границу наложен на 1 300 человек. С учётом прошлых лет, на данный момент пределы РФ из-за долгов по алиментам не могут покинуть 4 тысячи жителей нашего региона.

Всего с начала 2020 года судебные приставы окончили 1 572 исполнительных производства о взыскании денег на содержание детей.



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