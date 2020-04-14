Общество

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С начала года в Липецкой области возбуждены 195 уголовных дел за неуплату алиментов

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#Алименты #приставы #долги
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С начала года в Липецкой области возбуждены 195 уголовных дел за неуплату алиментов

Более 4-х тысяч липчан ограничены в праве выезда за рубеж из-за невыплаты средств на содержание детей.

Уголовное наказание за неуплату алиментов начало применяться сравнительно недавно, но в последнее время используется всё чаще.

Так, по данным УФССП по Липецкой области, за первые 3 месяца текущего года против алиментщиков было возбуждено 195 уголовных дел по статье 157 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до года лишения свободы.

Судя по статистике приставов, невыплата алиментов является головной болью для многих распавшихся семей.

К административной ответственности с начала года привлечены 200 горе-отцов и матерей, а запрет на выезд за границу наложен на 1 300 человек. С учётом прошлых лет, на данный момент пределы РФ из-за долгов по алиментам не могут покинуть 4 тысячи жителей нашего региона.

Всего с начала 2020 года судебные приставы окончили 1 572 исполнительных производства о взыскании денег на содержание детей.

Фото yandex.net/get-zen

6 1030
#Алименты #приставы #долги
4

Комментарии (6)

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НЕ ПАТРИОТ

37 секунд назад
Лёля, ))) - А вот это большой вопрос)))
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Лёля

7 минут назад
Эти кабели содержат и воспитывают ваших детей,это так на минуточку!
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Алкаш

сегодня, 10:42
Чудакам на букву "м", Ну, если ты такая правильная и все деньги тратишь только на детей, то предоставляй отчёт ежемесячно отцу ребёнка про каждую истраченную тобой копейку.
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Чудакам на букву "м"

сегодня, 10:25
Алкаш, да что ты.... То есть дети есть не хотят, одеваться и обуваться им не надо, учить, развивать, водить по кружкам их не надо, а если надо, то все это бесплатно раздают на каждом шагу, так? Аж тошнит от таких "рассуждальшиков". Жопу поднять от дивана и что-то для своего ребенка сделать лень, вот и поливаете матерей грязью
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Липчанин

сегодня, 10:23
СОВЕРШЕННО В ТОЧКУ СКАЗАНО! Слишком много власти дали женщинам когда дело касается алиментов.
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Алкаш

сегодня, 09:42
Алименты платятся не детям, а блудным мамашам. Когда мамаш заставят отчитываться куда они тратят эти алименты, тогда и мужчины будут их платить. А содержать новых кобелей своих бывших жён не у всех есть желание.
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