Слесарь нашёл труп в подвале жилого дома

В праздничные и выходные с 9 по 11 мая на дорогах Липецка было относительно спокойно.



12 мая в подвале дома №19 по улице Циолковского в Липецке слесарь управляющей компании нашёл труп мужчины.



По словам рабочего, он делал обход подвала по жалобе жильцов, когда заметил что-то похожее на мешок. Слесарь подошел поближе и понял, что перед ним, упершись головой в пол, сидит мужчина. Оказалось, что он мертв.



К дому №19 по улице Циолковского прибыли сотрудники правоохранительных органов. Причина смерти мужчины пока не известна.



