Происшествия

53 минуты назад

Слесарь нашёл труп в подвале жилого дома

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#труп
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Слесарь нашёл труп в подвале жилого дома

В праздничные и выходные с 9 по 11 мая на дорогах Липецка было относительно спокойно.  

12 мая в подвале дома №19 по улице Циолковского в Липецке слесарь управляющей компании нашёл труп мужчины. 

По словам рабочего, он делал обход подвала по жалобе жильцов, когда заметил что-то похожее на мешок. Слесарь подошел поближе и понял, что перед ним, упершись головой в пол, сидит мужчина.  Оказалось, что он мертв.

К дому №19 по улице Циолковского прибыли сотрудники правоохранительных органов. Причина смерти мужчины пока не известна.

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#труп
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Комментарии (1)

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valerafromsplus

54 секунды назад
Я в своём подвале уже года 2 не был. Всякие тряпки лежат поношенные и какие-то расходные строительные огрызки.
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