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30 минут назад

Липецкая вечЁрка: ночная погоня, осторожный оптимизм и скандальное аудио

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: ночная погоня, осторожный оптимизм и скандальное аудио

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 7 мая.

Сегодня около четырех часов утра в Липецке у железнодорожного вокзала врезался в дерево, а потом загорелся автомобиль «БМВ». 26-летний водитель автомобиля погиб на месте. Два его пассажира: мужчина и 19-летняя девушка остались живы, девушка госпитализирована. На записи камер уличного наблюдения попали мгновения перед аварией. На кадрах видно, что за автомобилем «БМВ» движется патрульная машина с проблесковыми маячками. В полиции прокомментировали видео с преследованием иномарки: «Вся погоня длилась 60 секунд».

Более двух сотен комментариев липчане оставили к новости про скандальную аудиозапись, облетевшую соцсети. На этой записи губернатор Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина говорили о том, стоит ли применять спецмашину для распыления дезактивирующих коронавирус аэрозольных смесей или лучше обойтись ранцевыми распылителями. Некоторые реплики участников диалога вызвали недоумение липчан, и кто-то даже решил, что власти собираются рискнуть жизнями липчан при такой дезинфекции. GOROD48 попросил прокомментировать ситуацию администрацию области и мэрию Липецка.

Тем временем санитарные врачи с осторожным оптимизмом говорят о стабилизации заболеваемости COVID-19 в области. Если пересчитать количество заболевших к числу населения Липецкой области, то у нас - менее 60 заболевших на 100 000 человек. «В Липецкой области заболеваемость ниже среднероссийской. Ситуация у нас в целом контролируема. Но нам всем, уставшим от самоизоляции, следует еще немного потерпеть. Ситуацию с коронавирусом кто-то сравнивает с войной. А война - это время самоограничений, необходимых для победы над врагом. Наш враг - это вирус».

Кстати, от COVID-19 в Липецкой области вылечились уже 142 человека. Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 703 случая новой коронавирусной инфекции, лечение 559 человек продолжается. В больницах находятся 179 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», еще - 395 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 380 пациентов с лёгкой формой COVID-19. За последние сутки в регионе подтверждено 47 случаев инфицирования
4 617
#вечёрка

Комментарии (4)

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Сегодня в центральные двери ЖД вокзала

4 минуты назад
Вьедет Кадиллак, Где-то часов 5 утра
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Сегодня ночью

5 минут назад
В центральные двери ЖД вокзала Въедет коделак!,Часов 5:-06 утра
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Гость

6 минут назад
Осторожный оптимизм, при том что число случаев постоянно растет? Когда будет заболевать по 100 человек в день, будет видимо эйфория...
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Сегодня ночью

6 минут назад
В центральные двери ЖД вокзала Въедет коделак!,Часов 5:-06 утра
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