Коронавирус
сегодня, 16:00
От COVID-19 в Липецкой области вылечились уже 142 человека
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Сегодня ещё девять человек закончили лечение от коронавирусной инфекции. Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 703 случая новой коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели, 2 человека умерли. лечение 559 человек продолжается.
В больницах находятся 179 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», еще - 395 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 380 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся 25 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1259 человек.
За последние сутки в регионе подтверждено 47 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 17
г. Елец - 7
Долгоруковский район - 7
Лебедянский район - 2
Лев-Толстовский район - 3
Становлянский район - 1
Чаплыгинский район - 10.
В больницах находятся 179 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», еще - 395 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 380 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся 25 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1259 человек.
За последние сутки в регионе подтверждено 47 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 17
г. Елец - 7
Долгоруковский район - 7
Лебедянский район - 2
Лев-Толстовский район - 3
Становлянский район - 1
Чаплыгинский район - 10.
12 1499
Единосос
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Липчанин