Коронавирус

сегодня, 16:00

От COVID-19 в Липецкой области вылечились уже 142 человека

12 1499
#коронавирус
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От COVID-19 в Липецкой области вылечились уже 142 человека
Сегодня ещё девять человек закончили лечение от коронавирусной инфекции. Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 703 случая новой коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели, 2 человека умерли. лечение 559 человек продолжается. 
 
В больницах находятся 179 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», еще - 395 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 380 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
 
В обсерваторе Данкова находятся 25 человек. 
 
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1259 человек. 
 
За последние сутки в регионе подтверждено 47 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 
 
г. Липецк - 17 
г. Елец - 7 
Долгоруковский район - 7 
Лебедянский район - 2 
Лев-Толстовский район - 3 
Становлянский район - 1 
Чаплыгинский район - 10.

12 1499
#коронавирус
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Комментарии (12)

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Единосос

1 минуту назад
Липчанин, так нада)
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гость

37 минут назад
Карту обновите
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Мой комментарий

42 минуты назад
Уже 35 лет СПИД в мире и никто * ы не надевает, а тут три месяца придуманный жоповирус и все намордники резко одели, вот всех запугали, пора заканчивать эту клоунаду!
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гость

44 минуты назад
я, и чоо?
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я

45 минут назад
Липчанин, москвичи приехали отдыхать!
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гость

45 минут назад
Отмените электронное обучение! Требую завершения учебного года!
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гость

46 минут назад
Отмените электронное обучение!!! Требую завершение учебного года!
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я

46 минут назад
Липчанин, москвичи приехали!
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!!!

52 минуты назад
Бардак,2 дня не обновляется карта!Неужели нельзя хоть одно благое начинание довести до конца?
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Липчанин

сегодня, 16:42
Почему карта не обновляется?
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