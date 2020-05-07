От COVID-19 в Липецкой области вылечились уже 142 человека

Сегодня ещё девять человек закончили лечение от коронавирусной инфекции. Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 703 случая новой коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели, 2 человека умерли. лечение 559 человек продолжается.



В больницах находятся 179 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», еще - 395 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 380 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова находятся 25 человек.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1259 человек.



За последние сутки в регионе подтверждено 47 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 17

г. Елец - 7

Долгоруковский район - 7

Лебедянский район - 2

Лев-Толстовский район - 3

Становлянский район - 1

Чаплыгинский район - 10.



