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«Вся погоня длилась 60 секунд» - в полиции прокомментировали видео с преследованием «БМВ»

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#авария #ДТП
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На записи камер уличного наблюдения попали мгновения перед аварией в районе вокзала. На кадрах видно, что за автомобилем «БМВ» движется патрульная машина с проблесковыми маячками.

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Сегодня в 03.55 камеры уличного наблюдения на улице Гагарина записали движущийся на высокой скорости автомобиль «БМВ» и преследующую его патрульную машину.

Чрез несколько мгновений «БМВ» врежется в дерево, автомобиль разорвет и он сгорит. В аварии погиб 27-летний водитель, два его пассажира: мужчина и 19-летняя девушка получили травмы, девушка находится в больнице.

Действительно ли экипаж ДПС преследовал «БМВ»? Могли ли действия полицейских привести к аварии?

Официальная позиция областного управления МВД выглядит следующим образом:

«6 мая в 03.55 на улице Гагарина «водитель «БМВХ» Х5 нарушил правила движения не отреагировал на законное требование сотрудников ГИБДД об остановке, не справился с управлением и допустил столкновение автомобиля с препятствием. В результате ДТП водитель 1992 года рождения погиб на месте, с травмами различной степени тяжести госпитализирована его 19-летняя пассажирка.

По факту ДТП следственной частью УМВД РФ по Липецкой области проводится доследственная проверка, назначены автотехническая и судебно-медимцинские экспертизы».

Из неофициальных источников GOROD48 известно следующее:

Около четырех часов утра внимание экипажа ДПС привлек стоявший во дворе на улице Гагарина «БМВ». Водитель иномарки тоже заметил проезжавший мимом патрульный автомобиль и резко рванул с места.

- Пока наши сотрудники разворачивались, он уже набрал огромную скорость. На сигналы водитель не реагировал, вся погоня продолжалась не больше 60 секунд. На мокром после дождя повороте «БМВ» занесло, водитель потерял управление и машину выбросило с дороги. Сотрудники оказались у места аварии первыми, они вытащили из машины девушку и оказывали ей первую помощь, - говорят в полиции.

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Первые мгновения после аварии.

Добавим, что эти сведения изучат во время доследственной проверки.


45 4191
#авария #ДТП
4

Комментарии (45)

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Галина

40 секунд назад
Если ты не виноват( не пьян, не под действием наркотических средств), то почему бы не подчиниться требованиям ДПС? Тем более, когда с тобой в салоне 2 свидетеля. Мне не понять в чем обвиняют сотрудников ДПС. Лично вы бы хотели встретить такого водителя на своём пути? Я нет.
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Бегун

47 секунд назад
Полиция любит бег наперегонки. Не верите? В следующий раз, увидев полицейского, просто начните бежать, и он примет вызов. Они ме могут удержаться.
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Гончарук дпс

1 минуту назад
Кумище виноват он прикрывает их
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Bro

4 минуты назад
Естественный отбор, Спасибо что ты ЕСТЬ!!!
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Бредик

5 минут назад
Я смотрю за опытной и тоже был бмв теперь продал и коплю на новую
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Алексей

5 минут назад
Сам виноват конечно же. Не фига в 3 ночи на скорости по городу кататься. Наверняка пьяные были или покрасоваться перед девушкой.
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Гость

6 минут назад
А зачем скрываться от ДПС если ты трезв и нечего не нарушал? Могли ведь постродать и другие люди .
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Антимэйсон

6 минут назад
Короновирус всему виной!
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Лек

6 минут назад
Такие погони очень часто так заканчиваются,не раз последствия видел
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Лекс

8 минут назад
Погони очень часто плачевно заканчиваются
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