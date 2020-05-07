«Вся погоня длилась 60 секунд» - в полиции прокомментировали видео с преследованием «БМВ»

«6 мая в 03.55 на улице Гагарина «водитель «БМВХ» Х5 нарушил правила движения не отреагировал на законное требование сотрудников ГИБДД об остановке, не справился с управлением и допустил столкновение автомобиля с препятствием. В результате ДТП водитель 1992 года рождения погиб на месте, с травмами различной степени тяжести госпитализирована его 19-летняя пассажирка.По факту ДТП следственной частью УМВД РФ по Липецкой области проводится доследственная проверка, назначены автотехническая и судебно-медимцинские экспертизы».

Из неофициальных источников GOROD48 известно следующее:

Около четырех часов утра внимание экипажа ДПС привлек стоявший во дворе на улице Гагарина «БМВ». Водитель иномарки тоже заметил проезжавший мимом патрульный автомобиль и резко рванул с места.

- Пока наши сотрудники разворачивались, он уже набрал огромную скорость. На сигналы водитель не реагировал, вся погоня продолжалась не больше 60 секунд. На мокром после дождя повороте «БМВ» занесло, водитель потерял управление и машину выбросило с дороги. Сотрудники оказались у места аварии первыми, они вытащили из машины девушку и оказывали ей первую помощь, - говорят в полиции.

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Первые мгновения после аварии.

Добавим, что эти сведения изучат во время доследственной проверки.