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Липецкая вечЁрка: ослабление режима, аварии и протоколы на покупателей
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 6 мая.
Больше всего откликов сегодня оставлено под новостью «Главврач областной психоневрологической больницы уволен». В облздраве подтвердили факт увольнения главного врача ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница» Бориса Гальцова, ставшего вчера объектом критики на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Губернатора Игоря Артамонова возмутил приведенный главным санитарным врачом области Владимиром Бондаревым вопиющий случай отсутствия обычных медицинских халатов у персонала областной психоневрологической больницы.
Не менее активно читатели комментируют то, что «На покупателей, пришедших в магазины без масок, в Липецке составили 8 протоколов». В управлении потребрынка частично ответили на резонный вопрос – где брать маски? Ведомство призвало магазины позаботиться о своих покупателях и выразило недоумение, почему это не было сделано раньше: «Продовольственные магазины - это одни из немногих объектов, которые могли осуществлять предпринимательскую деятельность без ограничений с момента введения в Липецкой области дополнительных мер по защите населения. Однако федеральные сети, на долю которых приходится порядка 30 тысяч розничных магазинов по всей стране, не захотели взять на себя дополнительную социальную ответственность по обеспечению своих покупателей масками в рамках всеобщей борьбы по противодействию распространения инфекции с целью защиты не только своих покупателей, но и своих сотрудников».
В центре внимания в среду оказались аварии. После столкновения возле Сухой Лубны иномарку выбросило с дороги. В жутком ДТП пострадали водитель и пассажирка. В слободе Покрово-Казацкая Лебедянского района 28-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. От полученных травм водитель погиб на месте. Сегодня около шести утра на улице Гагарина таксист не справился с управлением автомобилем. Иномарку выбросило с дороги на забор возле остановки общественного транспорта. Днем в Липецке на кольцевой развязке улиц Стаханова и Свиридова автомобиль «Лада Калина» опрокинулся на «Тойоту».
Областной оперштаб опубликовал суточную сводку по распространению коронавирусной инфекции. За последние сутки Липецкой области подтверждены 46 случаев инфицирования коронавирусом, большинство из новых заболевших липчане - 28 человек. По данным оперштаба, с начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрированы 656 случаев новой коронавирусной инфекции, 133 человека выздоровели, 2 человека умерли. 521 находятся на лечении.
Вместе с этим Липецкая область одна из первых в России начнет ослаблять режим самоизоляции. Источник в администрации области уверен, что ослабление режима самоизоляции в регионе возможно уже после 10-11 мая. Липчане попали в число регионов, где ожидается снятие части ограничительных мер, так как администрация области сыграла на опережение ситуации по распространению коронавируса.
Не менее активно читатели комментируют то, что «На покупателей, пришедших в магазины без масок, в Липецке составили 8 протоколов». В управлении потребрынка частично ответили на резонный вопрос – где брать маски? Ведомство призвало магазины позаботиться о своих покупателях и выразило недоумение, почему это не было сделано раньше: «Продовольственные магазины - это одни из немногих объектов, которые могли осуществлять предпринимательскую деятельность без ограничений с момента введения в Липецкой области дополнительных мер по защите населения. Однако федеральные сети, на долю которых приходится порядка 30 тысяч розничных магазинов по всей стране, не захотели взять на себя дополнительную социальную ответственность по обеспечению своих покупателей масками в рамках всеобщей борьбы по противодействию распространения инфекции с целью защиты не только своих покупателей, но и своих сотрудников».
В центре внимания в среду оказались аварии. После столкновения возле Сухой Лубны иномарку выбросило с дороги. В жутком ДТП пострадали водитель и пассажирка. В слободе Покрово-Казацкая Лебедянского района 28-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. От полученных травм водитель погиб на месте. Сегодня около шести утра на улице Гагарина таксист не справился с управлением автомобилем. Иномарку выбросило с дороги на забор возле остановки общественного транспорта. Днем в Липецке на кольцевой развязке улиц Стаханова и Свиридова автомобиль «Лада Калина» опрокинулся на «Тойоту».
Областной оперштаб опубликовал суточную сводку по распространению коронавирусной инфекции. За последние сутки Липецкой области подтверждены 46 случаев инфицирования коронавирусом, большинство из новых заболевших липчане - 28 человек. По данным оперштаба, с начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрированы 656 случаев новой коронавирусной инфекции, 133 человека выздоровели, 2 человека умерли. 521 находятся на лечении.
Вместе с этим Липецкая область одна из первых в России начнет ослаблять режим самоизоляции. Источник в администрации области уверен, что ослабление режима самоизоляции в регионе возможно уже после 10-11 мая. Липчане попали в число регионов, где ожидается снятие части ограничительных мер, так как администрация области сыграла на опережение ситуации по распространению коронавируса.
Eva
SARS-CoV-2
Ирина
ААА