В жутком ДТП пострадали водитель и пассажирка

После столкновения возле Сухой Лубны иномарку выбросило с дороги.

5 мая около 16 часов в районе села Сухая Лубна в Липецком районе произошло лобовое столкновение двух иномарок. Машины получили значительные повреждения.- По предварительной информации мужчина 1991 года рождения, водитель «Митсубиси Лансер», выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с «Хэндай Солярис». Во второй машине находились мужчина 1985 года рождения, водитель, и его пассажирка, 1966 года рождения. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.Полиция проводит доследственную проверку по факту ДТП. Тем временем в социальных сетях ищут свидетелей столкновения иномарок.