Происшествия

26 минут назад

В жутком ДТП пострадали водитель и пассажирка

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#ДТП #авария
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После столкновения возле Сухой Лубны иномарку выбросило с дороги.

5 мая около 16 часов в районе села Сухая Лубна в Липецком районе произошло лобовое столкновение двух иномарок. Машины получили значительные повреждения.

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#ДТП Сухая Лубна

Публикация от Aleksey (@aleksey_polikarpov85)



 - По предварительной информации мужчина 1991 года рождения, водитель «Митсубиси Лансер», выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с «Хэндай Солярис». Во второй машине находились мужчина 1985 года рождения, водитель, и его пассажирка, 1966 года рождения. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Полиция проводит доследственную проверку по факту ДТП. Тем временем в социальных сетях ищут свидетелей столкновения иномарок.

4 1139
#ДТП #авария
2

Комментарии (4)

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Лида

52 секунды назад
Жители, вы правы ,себя ублюдок в нищету вогнал и др.семья пострадала
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Послушайте деда.

3 минуты назад
Жители, Да,из-за отродия......
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Жители

14 минут назад
В это страшное время потерять авто,деньги и здоровье равносильно самоубийству
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Ыыы

16 минут назад
Всякой мразоте дают права
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