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«Ладу-Калину» расплющило об столб: водитель автомобиля погиб

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#авария #ДТП
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«Ладу-Калину» расплющило об столб: водитель автомобиля погиб

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы одиннадцать человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 мая в Грязях на улице Степана Разина водитель «Лады Приоры» не справился с управлением автомобилем, сбил 7-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Девочка получила травму, ей оказали помощь и отправили домой. Личность водителя устанавливается.

4 мая в селе Кривополянье Чаплыгинского района 21-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. Водитель госпитализирован.

В деревне Ильинка Долгоруковского района 29-летний водитель мопеда не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Водитель получил травмы, его доставили в больницу.

В слободе Покрово-Казацкая Лебедянского района в  в начале шестого вечера 28-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. От полученных травм водитель погиб на месте. По предварительной версии, причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

5 мая в Липецке на улице Подсобное хозяйство 58-летний водитель «Киа» сбил 10-летнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали.

В селе Порой Добровского района столкнулись автомобиль «Тойота» под управлением 60-летней женщины и мопед под управлением 16-летнего подростка. В аварии пострадали подросток и 14-летняя пассажирка мопеда. С травмами их доставили в больницу. 

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 6310 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 34 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 132.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 5400 случаев превышения скорости.

Так же зафиксировано 49 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Разберись

13 минут назад
Деградация, и права в сша выдают с 16 лет, и ездят на джипах с V8 , а не на солярисах.
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Wolt

30 минут назад
Деградация, в сша до 96 лет ездят и больше,и еще марафоны бегают
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Деградация

34 минуты назад
в 60 лет за рулём...
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