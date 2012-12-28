60-летняя жительница Усмани обманом завладела участком на берегу реки

Женщина получила год ограничения свободы за мошенничество. А право собственности на землю прекращено.

В Усманском районе вынесен приговор 60-летней женщине, обманом завладевшей земельным участком на берегу реки. По части первой статьи 159 УК РФ «Мошенничество» она получила год ограничения свободы, а свидетельство о праве собственности признано недействительным, и само право собственности на землю прекращено.«Ещё в мае 2024 года 60-летняя жительница Усмани с помощью подложного свидетельства, датированного 1992-м годом, зарегистрировала право собственности на 11 соток земли у реки в одном из сел округа. При этом фактически женщина участком не владела и никогда не проживала на территории сельсовета. Экспертиза показала, что свидетельство изготовлено не в 1992, а в 2023 году», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.