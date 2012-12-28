Компании «Москва на Дону» не удалось оспорить взыскание 142,3 миллиона рублей за ущерб липецким рекам
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
Происшествия
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сегодня, 17:30
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60-летняя жительница Усмани обманом завладела участком на берегу реки
Женщина получила год ограничения свободы за мошенничество. А право собственности на землю прекращено.
«Ещё в мае 2024 года 60-летняя жительница Усмани с помощью подложного свидетельства, датированного 1992-м годом, зарегистрировала право собственности на 11 соток земли у реки в одном из сел округа. При этом фактически женщина участком не владела и никогда не проживала на территории сельсовета. Экспертиза показала, что свидетельство изготовлено не в 1992, а в 2023 году», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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