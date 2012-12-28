15-летний подросток провалился в карьер

На глубине в пять метров парень успел зацепиться за растение и не улетел на дно.

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Спасатели при помощи верёвки достали из Студёновского карьера свалившегося туда 15-летнего подростка.Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецка, парень гулял у карьера в СНТ «Студеновское», оступился и соскользнул по известняку в карьер. Глубина карьера — около 20 метров. Но подросток на глубине в пять метров успел зацепиться за корень растения и не улетел на дно. Его заметили девушки и вызвали спасателей.Мальчика эвакуировали с помощью верёвки и передали бригаде скорой медицинской помощи.