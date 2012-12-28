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Происшествия
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сегодня, 09:54
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15-летний подросток провалился в карьер
На глубине в пять метров парень успел зацепиться за растение и не улетел на дно.
Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецка, парень гулял у карьера в СНТ «Студеновское», оступился и соскользнул по известняку в карьер. Глубина карьера — около 20 метров. Но подросток на глубине в пять метров успел зацепиться за корень растения и не улетел на дно. Его заметили девушки и вызвали спасателей.
Мальчика эвакуировали с помощью верёвки и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Видео снято очевидцами происшествия
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