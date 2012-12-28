Липчанин набросился с ножом на прохожего в Москве

23-летиний парень задержан. Нападение оказалось беспричинным.

Сегодня в подземном переходе у станции метро «Солнцево» в Москве 23-летний житель Липецкой области без всякой причины набросился на прохожего.Как сообщили в прокуратуре Москвы, пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь — раны оказались серьёзными.Липчанин задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.