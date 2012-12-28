Компании «Москва на Дону» не удалось оспорить взыскание 142,3 миллиона рублей за ущерб липецким рекам
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
Происшествия
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39 минут назад
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Липчанин набросился с ножом на прохожего в Москве
23-летиний парень задержан. Нападение оказалось беспричинным.
Как сообщили в прокуратуре Москвы, пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь — раны оказались серьёзными.
Липчанин задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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