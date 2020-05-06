Коронавирус
33 минуты назад
Коронавирусная инфекция подтверждена еще у 46 человек
11 1213
Общее число заболевших выросло до 656.
За минувшие сутки COVID-19 подтверждён у 46 человек в Липецкой области. Об этом сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции.
С начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 656 случаев новой коронавирусной инфекции.
6 мая в России выявлено 10 559 заболевших.
По данным сайта «стопкоронавирус.рф», от COVID-19 за сутки в стране умерли 86 человек.С начала эпидемии в России от коронавируса скончался 1537 человек. Выздоровели 21 327 человек
С начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 656 случаев новой коронавирусной инфекции.
6 мая в России выявлено 10 559 заболевших.
По данным сайта «стопкоронавирус.рф», от COVID-19 за сутки в стране умерли 86 человек.С начала эпидемии в России от коронавируса скончался 1537 человек. Выздоровели 21 327 человек
11 1213
кому за 65
кому за 65
кому за 65
кому за 65
Иван
Иван
Иван
Иван
Екатерина
Стоп власть