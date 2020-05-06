Коронавирус

33 минуты назад

Коронавирусная инфекция подтверждена еще у 46 человек

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#коронавирус
Коронавирусная инфекция подтверждена еще у 46 человек

Общее число заболевших выросло до 656.

За минувшие сутки COVID-19 подтверждён у 46 человек в Липецкой области. Об этом сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции. 

С начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 656 случаев новой коронавирусной инфекции.

6 мая в России выявлено 10 559 заболевших. 

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По данным сайта «стопкоронавирус.рф», от COVID-19 за сутки в стране умерли 86 человек.С начала эпидемии в России от коронавируса скончался 1537 человек. Выздоровели 21 327 человек


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#коронавирус

Комментарии (11)

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кому за 65

3 минуты назад
и я свой пакет с продуктами (а их 20000) третью неделю жду
ответить

кому за 65

3 минуты назад
и я свой пакет с продуктами (а их 20000) третью неделю жду
ответить

кому за 65

4 минуты назад
и я свой пакет с продуктами (а их 20000) третью неделю жду
ответить

кому за 65

4 минуты назад
и я свой пакет с продуктами (а их 20000) третью неделю жду
ответить

Иван

4 минуты назад
каждый из нас может замедлить распространение коронавируса в нашем регионе и в стране в целом, нужно всего лишь с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать меры профилактики
ответить

Иван

5 минут назад
каждый из нас может замедлить распространение коронавируса в нашем регионе и в стране в целом, нужно всего лишь с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать меры профилактики
ответить

Иван

5 минут назад
каждый из нас может замедлить распространение коронавируса в нашем регионе и в стране в целом, нужно всего лишь с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать меры профилактики
ответить

Иван

5 минут назад
каждый из нас может замедлить распространение коронавируса в нашем регионе и в стране в целом, нужно всего лишь с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать меры профилактики
ответить

Екатерина

6 минут назад
Не выходить без особого повода на улицу и соблюдать элементарные санитарно-эпидемиологические правила, все что от нас требуется на данный момент
ответить

Стоп власть

15 минут назад
Друзья наша власть не честно и не порядочна и это факт все выполоты это фейк мы не нужны единственная страна которая даже в сложное время обманула свой народ но нас просит о другом я сегодня получил последнее подтверждение мне с этой властью не попути
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