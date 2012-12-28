«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Двое задержанных с наркотиками в СНТ «Металлург-2» иностранцев получили по 12 лет строгого режима
Происшествия
170
57 минут назад
5
Липецкая область — на 42 месте в стране по доступности бензина
За год бензин в Липецкой области подорожал на 12,7%.
Для ранжирования регионов среднемесячная зарплата за вычетом НДФЛ за двенадцатимесячный период с марта 2025 года по февраль 2026 года делилась на среднюю в регионе цену бензина в апреле 2026 года. Так, на среднемесячную чистую зарплату (без НДФЛ) житель нашего региона мог купить 1071 литр топлива АИ-92. По данным авторов исследования, литр бензина АИ-92 в апреле стоил у нас 63 рубля 17 копеек. За год он подорожал на 12,7% (в среднем по стране на 12,5%).
Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в апреле могли купить жители Москвы (2533 литра), Чукотского (2500 литров) и Ямало-ненецкого (2400 литров) автономных округов. Меньше всего приобрести топлива на зарплату могли жители Ингушетии (638 литров).
0
0
0
0
1
Комментарии (5)