Липецкая область — на 42 месте в стране по доступности бензина

За год бензин в Липецкой области подорожал на 12,7%.

Липецкая область заняла 42 место в рейтинге российских субъектов по доступности бензина. Рейтинг составлен РИА Новости.Для ранжирования регионов среднемесячная зарплата за вычетом НДФЛ за двенадцатимесячный период с марта 2025 года по февраль 2026 года делилась на среднюю в регионе цену бензина в апреле 2026 года. Так, на среднемесячную чистую зарплату (без НДФЛ) житель нашего региона мог купить 1071 литр топлива АИ-92. По данным авторов исследования, литр бензина АИ-92 в апреле стоил у нас 63 рубля 17 копеек. За год он подорожал на 12,7% (в среднем по стране на 12,5%).Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в апреле могли купить жители Москвы (2533 литра), Чукотского (2500 литров) и Ямало-ненецкого (2400 литров) автономных округов. Меньше всего приобрести топлива на зарплату могли жители Ингушетии (638 литров).