Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Компании «Москва на Дону» не удалось оспорить взыскание 142,3 миллиона рублей за ущерб липецким рекам
Общество
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24 минуты назад
Компании «Москва на Дону» не удалось оспорить взыскание 142,3 миллиона рублей за ущерб липецким рекам
Во столько оценен ущерб, нанесённый рекам Дон и Воронеж.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура установила, что общество нелегально забирало воду для производственных нужд из рек Дон и Воронеж, не соблюдая требования к сохранению биоресурсов и среды их обитания. На основании постановления прокурора юрлицо привлечено территориальным управлением Росрыболовства к административной ответственности по части первой статьи 8.48 КоАП РФ и части второй 8.48 КоАП РФ «Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания» и оштрафовано на 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно. А директору организации было внесено представление: по итогам его рассмотрения нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Помимо этого, надзорное ведомство обратилось в Задонский районный суд с иском о взыскании с ООО «Москва на Дону» компенсации ущерба от утраченной рыбопродуктивности водных объектов и с учетом проведенной судебной экспертизы с общества судом взыскано 142, 3 миллиона рублей.
ООО «Москва на Дону» с таким решением не согласилось и обжаловало его. Однако Липецкий областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а указанное решение — без изменения.
ООО «Москва на Дону» работает в Липецкой области с 2006 года. Зарегистрировано предприятие в селе Конь-Колодезь Хлевенского округа.
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