Происшествия

13 минут назад

«Лада Калина» не вошла в вираж и опрокинулась на припаркованную «Тойоту»

403
#ДТП
«Лада Калина» не вошла в вираж и опрокинулась на припаркованную «Тойоту»

6 мая в Липецке на кольцевой развязке улиц Стаханова и Свиридова автомобиль «Лада Калина» опрокинулся на «Тойоту».

Загрузка плеера
По предварительной версии, водитель «Лады» не справился с управлением. Проезжая кольцо, водитель левым колесом автомобиля зацепил обочину, «Ладу» занесло и она опрокинулась на припаркованную иномарку. 

Авария обошлась без пострадавших. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ДПС.
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
403
#ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Виновник смертельного ДТП отказался от медицинского освидетельствования
#авария #ДТП
Виновник смертельного ДТП отказался от медицинского освидетельствования

10 минут назад

Происшествия
На улице Космонавтов спасатели освободили от упавшего дерева машину и дорогу
#ветер
2
На улице Космонавтов спасатели освободили от упавшего дерева машину и дорогу

51 минуту назад

Происшествия
Житель Липецка дважды обманул знакомого: ущерб составил 500 тысяч рублей
#мошенничество
5
Житель Липецка дважды обманул знакомого: ущерб составил 500 тысяч рублей

сегодня, 14:04

Происшествия
Автомобиль такси снес ограждение возле вокзала
#ДТП #авария
32
Автомобиль такси снес ограждение возле вокзала

сегодня, 11:42

Происшествия
В жутком ДТП пострадали водитель и пассажирка
#ДТП #авария
25
В жутком ДТП пострадали водитель и пассажирка

сегодня, 10:46

Происшествия
«Ладу-Калину» расплющило об столб: водитель автомобиля погиб
#авария #ДТП
15
«Ладу-Калину» расплющило об столб: водитель автомобиля погиб

сегодня, 09:37

Происшествия