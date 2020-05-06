Происшествия
13 минут назад
«Лада Калина» не вошла в вираж и опрокинулась на припаркованную «Тойоту»
403
6 мая в Липецке на кольцевой развязке улиц Стаханова и Свиридова автомобиль «Лада Калина» опрокинулся на «Тойоту».
Загрузка плеера
По предварительной версии, водитель «Лады» не справился с управлением. Проезжая кольцо, водитель левым колесом автомобиля зацепил обочину, «Ладу» занесло и она опрокинулась на припаркованную иномарку.
Авария обошлась без пострадавших. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ДПС.
Авария обошлась без пострадавших. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ДПС.
403