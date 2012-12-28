Стрелок из автобуса получил два года условно

23-летний парень сначала пил в салоне, а потом приставал к девушке. Когда за нее вступились, он пустил в ход шумовой пистолет.





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Октябрьский районный суд Липецка назначил 23-летнему горожанину за хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия два года условного срока. 24 октября прошлого года он выстрелил из шумового пистолета в салоне пассажирского автобуса.Об этом деле мы уже рассказывали. Парень пил с приятелем в автобусе спиртное, громко матерился, а потом затеял драку.«Установлено, что подсудимый во время поездки в маршрутном автобусе со своим приятелем распивал спиртные напитки, громко выражался нецензурной бранью, приставал к сидящей впереди девушке.Когда двое других молодых людей в автобусе вступились за нее, сделав замечание о непристойном поведении, подсудимый вступил с ними в конфликт, в ходе которого совершил несколько выстрелов из пускового трехзарядного устройства, конструктивно схожего с пистолетом», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.При назначении приговора суд учел личность подсудимого, который не был судим, признания вины, и его раскаяние.