«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Происшествия
209
22 минуты назад
2
Стрелок из автобуса получил два года условно
23-летний парень сначала пил в салоне, а потом приставал к девушке. Когда за нее вступились, он пустил в ход шумовой пистолет.
Об этом деле мы уже рассказывали. Парень пил с приятелем в автобусе спиртное, громко матерился, а потом затеял драку.
«Установлено, что подсудимый во время поездки в маршрутном автобусе со своим приятелем распивал спиртные напитки, громко выражался нецензурной бранью, приставал к сидящей впереди девушке.
Когда двое других молодых людей в автобусе вступились за нее, сделав замечание о непристойном поведении, подсудимый вступил с ними в конфликт, в ходе которого совершил несколько выстрелов из пускового трехзарядного устройства, конструктивно схожего с пистолетом», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.
При назначении приговора суд учел личность подсудимого, который не был судим, признания вины, и его раскаяние.
1
0
1
0
1
Комментарии (2)