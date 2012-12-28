В Липецке придумали экспериментальный туристический маршрут — на Тракторный

В мэрии упорно думают над тем, как привлечь в город туристов.

Сегодня членам комиссии образованию, культуры, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета рассказывали о развитии туризма.Свой рассказ заместитель председателя профильного департамента мэрии Татьяна Кузовкина начала со взаимоисключающего тезиса о том, что для развития туризма в городе ввели туристический налог с гостиниц: как можно что-то растить, накладывая на это ограничения? От 51 КСР — коллективных средств размещения (так теперь называются гостиницы и гостевые дома) — за 2025 год в муниципальный бюджет поступило 15,4 миллиона рублей и уже пять миллионов — в январе-марте этого года.В туристы мэрия записала в 2025 году 303 тысячи гостей города. В этом году, как считает профильное ведомство администрации Липецка, к нам приедут лишь 298 тысяч иногородних. Такая точность подсчета еще не прибывших, конечно, поражает.В городской администрации считают, что Липецк главным образом привлекает туристов событийными мероприятиями. Татьяна Кузовкина похвалилась, что наградами ХII международной премии Russian Event Awards отмечены липецкие фестивали «Шкаф», «Музыка на Комсомольском пруду» и «Липецкое городище». Однако если в том году такого рода событий было 13, то в этом — всего 11. Возможно, из-за уменьшенного втрое финансирования туризма из городского бюджета: с 4,2 млн рублей в 2025-м до 1,4 миллиона — в этом году.Самым популярным в прошлом году оказался семейный гастро-фестиваль «Вкусный город», который проходил 29-31 августа на Липецком городище. Отведать блюда липецких рестораторов пришли 20 тысяч человек. Еще 20 тысяч липчан посетили 4 января ярмарку «На Дворянской», где можно было купить ремесленные товары и сельхозпродукцию напрямую от производителей, совместив покупки с просмотром концертов художественной самодеятельности и разными мастер-классами. В этом году в Липецке прошло одно массовое мероприятие, которое в мэрии почему-то записали как туристическое: открытие сезона фонтанов 1 мая под названием «Улица. Фонтан. Весна!» По словам Кузовкиной, событие собрало около 5000 человек. Следующим массовым событием должен стать гастро-фестиваль на улице Фрунзе в День молодежи, который пройдет 27 июня.— Почему я, коренная липчанка, узнаю о событийных мероприятиях, в основном, постфактум? Где реклама всех этих событий? — спросила Татьяну Кузовкину депутат Светлана Тюнина.Ей ответили, что на рекламу у департамента культуры и туризма нет денег. И попросили почаще заходить на сайт департамента или на его страницу в соцсетях.А еще депутатам сообщили, что мэрия провела в прошлом году более сотни бесплатных экскурсий по городу, в них участвовали 1650 человек. Профильным департаментом разработаны 10 постоянных маршрутов и три экспериментальных. Одним из таких стал маршрут «Тракторный микрорайон — траектория истории: от завода к современным новостройкам».Похвалилась Татьяна Кузовкина и участием Липецка в прошлом году в нескольких проектах РЖД: встрече поезда-музея Минобороны с тематическими вагонами, посвященными 80-летию Великой Победы, туристического поезда-отеля «Две губернии» сообщением Москва - Липецк - Воронеж - Москва», бронепоезда «Волга». А еще в целях «взаимного продвижения туристического потенциала» из Липецка в Вышний Волочек отправлена копия плиты с оттиском руки Петра I, оригинал которой хранится в Липецком областном краеведческом музее.В конце своего выступления Татьяна Кузовкина сказала, что на улице Советской, 4 скоро откроется стационарная круглогодичная точка туристско-информационного центра «Липецк». «Удобное расположение в центре города позволит обеспечить большее количество жителей и гостей города информационными услугами о местных туристических продуктах, достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах и других аспектах туризма в любой сезон».