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58 минут назад
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В Липецке придумали экспериментальный туристический маршрут — на Тракторный

В мэрии упорно думают над тем, как привлечь в город туристов.

Сегодня членам комиссии образованию, культуры, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета рассказывали о развитии туризма.

Свой рассказ заместитель председателя профильного департамента мэрии Татьяна Кузовкина начала со взаимоисключающего тезиса о том, что для развития туризма в городе ввели туристический налог с гостиниц: как можно что-то растить, накладывая на это ограничения? От 51 КСР — коллективных средств размещения (так теперь называются гостиницы и гостевые дома) — за 2025 год в муниципальный бюджет поступило 15,4 миллиона рублей и уже пять миллионов — в январе-марте этого года.

В туристы мэрия записала в 2025 году 303 тысячи гостей города. В этом году, как считает профильное ведомство администрации Липецка, к нам приедут лишь 298 тысяч иногородних. Такая точность подсчета еще не прибывших, конечно, поражает.

В городской администрации считают, что Липецк главным образом привлекает туристов событийными мероприятиями. Татьяна Кузовкина похвалилась, что наградами ХII международной премии Russian Event Awards отмечены липецкие фестивали «Шкаф», «Музыка на Комсомольском пруду» и «Липецкое городище». Однако если в том году такого рода событий было 13, то в этом — всего 11. Возможно, из-за уменьшенного втрое финансирования туризма из городского бюджета: с 4,2 млн рублей в 2025-м до 1,4 миллиона — в этом году.

Самым популярным в прошлом году оказался семейный гастро-фестиваль «Вкусный город», который проходил 29-31 августа на Липецком городище. Отведать блюда липецких рестораторов пришли 20 тысяч человек. Еще 20 тысяч липчан посетили 4 января ярмарку «На Дворянской», где можно было купить ремесленные товары и сельхозпродукцию напрямую от производителей, совместив покупки с просмотром концертов художественной самодеятельности и разными мастер-классами. В этом году в Липецке прошло одно массовое мероприятие, которое в мэрии почему-то записали как туристическое: открытие сезона фонтанов 1 мая под названием «Улица. Фонтан. Весна!» По словам Кузовкиной, событие собрало около 5000 человек. Следующим массовым событием должен стать гастро-фестиваль на улице Фрунзе в День молодежи, который пройдет 27 июня.

— Почему я, коренная липчанка, узнаю о событийных мероприятиях, в основном, постфактум? Где реклама всех этих событий? — спросила Татьяну Кузовкину депутат Светлана Тюнина.

Ей ответили, что на рекламу у департамента культуры и туризма нет денег. И попросили почаще заходить на сайт департамента или на его страницу в соцсетях.

А еще депутатам сообщили, что мэрия провела в прошлом году более сотни бесплатных экскурсий по городу, в них участвовали 1650 человек. Профильным департаментом разработаны 10 постоянных маршрутов и три экспериментальных. Одним из таких стал маршрут «Тракторный микрорайон — траектория истории: от завода к современным новостройкам».

Похвалилась Татьяна Кузовкина и участием Липецка в прошлом году в нескольких проектах РЖД: встрече поезда-музея Минобороны с тематическими вагонами, посвященными 80-летию Великой Победы, туристического поезда-отеля «Две губернии» сообщением Москва - Липецк - Воронеж - Москва», бронепоезда «Волга». А еще в целях «взаимного продвижения туристического потенциала» из Липецка в Вышний Волочек отправлена копия плиты с оттиском руки Петра I, оригинал которой хранится в Липецком областном краеведческом музее.

В конце своего выступления Татьяна Кузовкина сказала, что на улице Советской, 4 скоро откроется стационарная круглогодичная точка туристско-информационного центра «Липецк». «Удобное расположение в центре города позволит обеспечить большее количество жителей и гостей города информационными услугами о местных туристических продуктах, достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах и других аспектах туризма в любой сезон».
туризм
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Комментарии (7)

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Ромео
4 минуты назад
Есть экстремальный тур по Припяти, стоит огромных денег, министр замахнулся тракторным перебить это , ну что же удачи , энергичные люди нужны этому городу!!!
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Мужик с ЛТЗ
13 минут назад
Если на тракторный, то это не экспериментальный маршрут, а экстремальный
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Шапито банк
13 минут назад
Не забудьте напомнить им, что во время "экскурсии по тракторному" их наверняка накроет сверху облаком графита )))
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Бабаха
16 минут назад
Кудыкина гора и мужской монастырь вот куда нужно устраивать туристические паломничества, больше ничего нет интересного в этой чудо области))) а жаль...
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Конечно
26 минут назад
Туристы будут в восторге!!! Особенно на тракторном, под запашёк. И раскопки с прошлого года.
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33 минуты назад
Чем город Липецк может удивить туристов?
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Кузя
37 минут назад
Это туризм? Серьёзно?;)))
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