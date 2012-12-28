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Общество
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58 минут назад
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В Липецке придумали экспериментальный туристический маршрут — на Тракторный
В мэрии упорно думают над тем, как привлечь в город туристов.
Свой рассказ заместитель председателя профильного департамента мэрии Татьяна Кузовкина начала со взаимоисключающего тезиса о том, что для развития туризма в городе ввели туристический налог с гостиниц: как можно что-то растить, накладывая на это ограничения? От 51 КСР — коллективных средств размещения (так теперь называются гостиницы и гостевые дома) — за 2025 год в муниципальный бюджет поступило 15,4 миллиона рублей и уже пять миллионов — в январе-марте этого года.
В туристы мэрия записала в 2025 году 303 тысячи гостей города. В этом году, как считает профильное ведомство администрации Липецка, к нам приедут лишь 298 тысяч иногородних. Такая точность подсчета еще не прибывших, конечно, поражает.
В городской администрации считают, что Липецк главным образом привлекает туристов событийными мероприятиями. Татьяна Кузовкина похвалилась, что наградами ХII международной премии Russian Event Awards отмечены липецкие фестивали «Шкаф», «Музыка на Комсомольском пруду» и «Липецкое городище». Однако если в том году такого рода событий было 13, то в этом — всего 11. Возможно, из-за уменьшенного втрое финансирования туризма из городского бюджета: с 4,2 млн рублей в 2025-м до 1,4 миллиона — в этом году.
Самым популярным в прошлом году оказался семейный гастро-фестиваль «Вкусный город», который проходил 29-31 августа на Липецком городище. Отведать блюда липецких рестораторов пришли 20 тысяч человек. Еще 20 тысяч липчан посетили 4 января ярмарку «На Дворянской», где можно было купить ремесленные товары и сельхозпродукцию напрямую от производителей, совместив покупки с просмотром концертов художественной самодеятельности и разными мастер-классами. В этом году в Липецке прошло одно массовое мероприятие, которое в мэрии почему-то записали как туристическое: открытие сезона фонтанов 1 мая под названием «Улица. Фонтан. Весна!» По словам Кузовкиной, событие собрало около 5000 человек. Следующим массовым событием должен стать гастро-фестиваль на улице Фрунзе в День молодежи, который пройдет 27 июня.
— Почему я, коренная липчанка, узнаю о событийных мероприятиях, в основном, постфактум? Где реклама всех этих событий? — спросила Татьяну Кузовкину депутат Светлана Тюнина.
Ей ответили, что на рекламу у департамента культуры и туризма нет денег. И попросили почаще заходить на сайт департамента или на его страницу в соцсетях.
А еще депутатам сообщили, что мэрия провела в прошлом году более сотни бесплатных экскурсий по городу, в них участвовали 1650 человек. Профильным департаментом разработаны 10 постоянных маршрутов и три экспериментальных. Одним из таких стал маршрут «Тракторный микрорайон — траектория истории: от завода к современным новостройкам».
Похвалилась Татьяна Кузовкина и участием Липецка в прошлом году в нескольких проектах РЖД: встрече поезда-музея Минобороны с тематическими вагонами, посвященными 80-летию Великой Победы, туристического поезда-отеля «Две губернии» сообщением Москва - Липецк - Воронеж - Москва», бронепоезда «Волга». А еще в целях «взаимного продвижения туристического потенциала» из Липецка в Вышний Волочек отправлена копия плиты с оттиском руки Петра I, оригинал которой хранится в Липецком областном краеведческом музее.
В конце своего выступления Татьяна Кузовкина сказала, что на улице Советской, 4 скоро откроется стационарная круглогодичная точка туристско-информационного центра «Липецк». «Удобное расположение в центре города позволит обеспечить большее количество жителей и гостей города информационными услугами о местных туристических продуктах, достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах и других аспектах туризма в любой сезон».
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