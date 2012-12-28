Липецкая вечЁрка: приговор стрелку из автобуса, подросток упал в карьер, и свеча на подушке чуть не погубила пенсионерку

Сегодня, 9 июля, стало известно о приговоре стрелку из автобуса, спасатели рассказали, как вызволили подростка из Студеновского карьера, и врачи лечат липчанку, установившую свечу на подушку.