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12 минут назад

Липецкая вечЁрка: приговор стрелку из автобуса, подросток упал в карьер, и свеча на подушке чуть не погубила пенсионерку

Сегодня, 9 июля, стало известно о приговоре стрелку из автобуса, спасатели рассказали, как вызволили подростка из Студеновского карьера, и врачи лечат липчанку, установившую свечу на подушку.

Октябрьский суд вынес приговор по делу о  стрельбе в автобусе.

Напомним, 24 октября 2025 года два молодых мужчины выпивали в автобусе и ругались матом, а потом начали приставать к девушке, за которую вступились другие пассажиры. В результате 24-летний пьяный липчанин выстрелил в оппонента из шумового пистолета.

За эту выходку он получил два года условно. Суд принял во внимание, что ранее дебошир не привлекался к уголовной ответственности и раскаялся.

«Надо было дополнительно назначить штраф в 500 тыс рублей», — считает Справедливость.

«За реальное преступление- условный срок!», — удивился Гость.

«Спасибо парням, которые заступились за девушку, и низкий поклон их родителям», — поблагодарила Мама.

Пьяный дебошир держал в страхе общежитие на улице Марины Расковой почти три часа. Ужаса жильцы натерпелись 17 февраля.

Теперь 42-летнего «героя» будут судить за хулиганство с угрозой применения насилия.

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено по факту избиения 23-летнего жителя села Казинка у бара «Лофт» на улице Скороходова 5 января. Мать парня рассказала, что его избили охранники.

51-летнюю липчанку осудили на шесть лет по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В июле 2025 года будучи пьяной она приревновала своего друга, ударив ножом в живот. Потом одумалась и вызвала скорую помощь, но спасти мужчину не удалось, спустя 10 часов он умер в больнице.

«Употребление алкоголя вредит вашему здоровью, образу жизни и кошельку. Не пила бы, были бы все живы, здоровы, и на воле. Лучше погулять по парку, или в театр сходить. Можно чем-то общественно полезным заняться. Волонтёром в приют для животных, или ещё куда-то», — предложил альтернативный вариант жизни Эх.

Накануне спасатели достали 15-летнего подростка из Студёновского карьера.


Мальчик оступился и соскользнул по известняку в карьер. Подростку повезло, он сумел зацепиться за корень растения и не улетел на дно. Его заметили девушки и вызвали спасателей, а те вытянули с помощью веревки и передали бригаде медиков.

В ожоговом центре сейчас лечится 71-летняя женщина, у которой ожоги 18% поверхности тела самой тяжёлой IV степени. Женщина зачем-то держала свечку на подушке. От нее и загорелась.

Завтра в Липецке  от +29 до +31 градуса. Это чуть-чуть ниже рекордных значений 1948 года, когда в городе было +32. Самым холодным день 10 июня был в 1963 году — 2 градуса тепла.

И обратите внимание, что с 10 июня в Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов — IV класс горимости. Пожарные напоминают липчанам, что ни в коем случае нельзя разводить костры на полях или в лесу, а также выбрасывать непотушенные окурки в траву.

Для тех, кто хочет бесплатно заниматься спортом, GOROD48 выяснил, как это сделать на Зеленом острове.
вечЁрка
суд
падение с высоты
ожог
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