«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Происшествия
481
54 минуты назад
3
Не справился с управлением: «Лада Гранта» перевернулась на сельской дороге
68-летний водитель автомобиля госпитализирован.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 15 аварий, они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области выявлено 6 679 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные привлечены семь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 350.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 6 419 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 31 нарушение», — сообщает Госавтоинспекция.
0
0
0
2
1
Комментарии (3)