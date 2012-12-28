Не справился с управлением: «Лада Гранта» перевернулась на сельской дороге

68-летний водитель автомобиля госпитализирован.

Утром 8 июня в Лев-Толстовском округе на дороге Лев-Толстой – Первомайское 68-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. С травмами водителя госпитализировали.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 15 аварий, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области выявлено 6 679 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные привлечены семь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 350.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 6 419 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 31 нарушение», — сообщает Госавтоинспекция.