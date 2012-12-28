Сегодня в Липецке: жара, почему липчане почти не испытывают страха увольнение

Что нас ждёт во второй рабочий день недели.

Лето припекает, температура днём от +28 до +30, преимущественно без осадков.









Пробки









Встреча с поэтом В 18:00 в библиотеке имени П.И. Бартенева (ул. Ленина., 31а) состоится творческий вечер поэта Олега Лесных (12+).



Как утверждают организаторы, его творчество очень чётко отражает реалии нашей жизни. На встрече будет представлена первая дебютная книга автора. Страна - Россия В 11:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдёт интеллектуальная игра «Моя страна – Россия» (12+. Командное состязание в трех турах. Чтобы стать в нем лучшими, вам придется искать ответы на вопросы по истории, географии, этнографии, литературе и искусству нашей страны. Выполняя задания разной категории сложности, вы освежите свою память и обязательно узнаете что-то новое о своей родине. Бойся,не бойся...





58% трудоустроенных липчан не испытывают никаких страхов, связанных с работой, подсчитали в SuperJob.









Сегодня сняла не обойтись без приложения, которое укажет места заторов и посоветует оптимальные маршруты объезда.Наиболее распространенный страх — увольнения: его испытывают 10% респондентов. На втором месте — страх недооцененности и маленькой зарплаты (7%). Третью строчку занимает опасение оказаться невостребованным специалистом (5% ). 3% опрошенных боятся руководства, еще по 3% — общей нестабильности или не справиться с обязанностями. Банкротства предприятия, задержки зарплаты, отсутствия карьерного роста опасаются по 2%. Другие фобии, среди которых боязнь коллектива, страх выгорания или перегрузки, опасение столкнуться с обманом, страх любых перемен и нежелание застрять на текущей работе отмечают по 1% опрошенных.