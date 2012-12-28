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Происшествия
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сегодня, 17:29
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Шестиклассник взял ключи от гаража и попал в ДТП на мотоцикле
Его отец привлечен к административной ответственности.
По предварительным данным, водитель автомобиля двигался по второстепенной дороге и не пропустил двигавшийся по главной мотоцикл «Stels Delta 200». 13-летний мальчик с травмами попал в больницу.
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства этого ДТП. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, отец шестиклассника уже привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: школьник воспользовался отсутствием взрослых и взял ключи от гаража и мотоцикла. При этом прав категории М у него не было и быть не могло: их выдают после сдачи экзаменов с 16 лет.
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