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сегодня, 17:29
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Шестиклассник взял ключи от гаража и попал в ДТП на мотоцикле

Его отец привлечен к административной ответственности.

8 июня в 18:30 в Ельце на улице Северной 64-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 13-летнего мотоциклиста. 

По предварительным данным, водитель автомобиля двигался по второстепенной дороге и не пропустил двигавшийся по главной мотоцикл «Stels Delta 200». 13-летний мальчик с травмами попал в больницу.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства этого ДТП. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, отец шестиклассника уже привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: школьник воспользовался отсутствием взрослых и взял ключи от гаража и мотоцикла. При этом прав категории М у него не было и быть не могло: их выдают после сдачи экзаменов с 16 лет.
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Комментарии (1)

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Справедливость
50 минут назад
Вина должна автоматически быть на том, кто вообще не имел права находиться на дороге. Машиниста не привлекают за то, что кто-то оказался на рельсах.
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