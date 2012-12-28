Шестиклассник взял ключи от гаража и попал в ДТП на мотоцикле

Его отец привлечен к административной ответственности.

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8 июня в 18:30 в Ельце на улице Северной 64-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 13-летнего мотоциклиста.По предварительным данным, водитель автомобиля двигался по второстепенной дороге и не пропустил двигавшийся по главной мотоцикл «Stels Delta 200». 13-летний мальчик с травмами попал в больницу.Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства этого ДТП. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, отец шестиклассника уже привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: школьник воспользовался отсутствием взрослых и взял ключи от гаража и мотоцикла. При этом прав категории М у него не было и быть не могло: их выдают после сдачи экзаменов с 16 лет.