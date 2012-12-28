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24
4 минуты назад

Скважина или водопровод: два варианта наполнения высохшего пруда на Тракторном

Ни на один из них у администрации Липецка нет средств.

Липецкое ООО «Формула инновационного проектирования» выполнило заказ управления главного смотрителя города на проект реабилитации и благоустройства пересохшего пруда в Тракторном. Как оказалось, восстановление пруда XIX века, когда-то называвшегося Егерским, требует многомиллионных вложений.

Чашу можно наполнить двумя способами: через скважину — водоносный горизонт находится на глубине от пяти метров под дном пруда, или же из специально проложенного водопровода. Но перед этим необходимо снять со дна грунт, выслать чашу специальной водонепроницаемой мембраной, установить системы аэрации и химической очистки воды с доливом по мере испарения и автоматическим контролем всех этих процессов. Т.е. по сути, создать вместо естественного водоема искусственный бассейн.

Периметр чаши пруда составляет порядка 340 метров, а полный его объем — около 125 000 кубометров, что соответствует наполняемости 50 стандартных 50-метровых олимпийских бассейнов. Так что воды в пруд нужно закачать много. С учетом затрат на природопользование, если речь пойдет о скважине, или затрат на наполнение пруда водопроводной водой возведение такого «аквариума», как его называют в УГС, обойдется в 140 миллионов рублей. Понятно, что такие траты город не осилит — GOROD48 недавно рассказывал, что в бюджете Липецка нет 130 миллионов на дотации перевозок горожан общественным транспортом. Так что процесс реабилитации пруда в Тракторном пока положен под сукно.

Впрочем, у УГС есть план Б. Он состоит в том, чтобы уменьшить зеркало пруда втрое-вчетверо от прежнего размера. Для этого нужно построить еще одну круговую подпорную стену (для новой чаши пруда) внутри той, что появилась в результате благоустройства территории вокруг пруда в 2024 году. К маленькому пруду нужны спуски, разбивка на них газонов, посадка кустарников. На дне нового водоема глубиной в 2,5 метра (глубина высохшего превышает пять метров) нужно обустроить глиняный замок, или выстлать его водонепроницаемой пленкой, поставить системы фильтрации и аэрации, а потом также наполнить из скважины или из водопровода. Но и этот вариант не намного дешевле.

По словам местных жителей, раньше полноводный пруд на ЛТЗ был прекрасным местом отдыха.

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К нему с нескольких сторон спускались ступени. В пруду периодически жили даже лебеди, не говоря уже о диких утках. На середине пруда было обустроено кафе, по его берегам располагались песчаные пляжи и мостки рыбаков. Сейчас же чаша пруда — заросшая бурьяном свалка покрышек, бутылок, бытового мусора…

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