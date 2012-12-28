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Большегруз снес насмерть человека на подъезде к Липецку

Личность погибшего еще устанавливается.

7 июня около половины одиннадцатого вечера на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку 38-летний водитель грузового «Мерседеса» сбил  насмерть мужчину .Личность погибшего устанавливается, рассказали в ГИБДД.

За пятницу и выходные дни на дорогах области погибли еще два человека. 

5 июня в Добринском округе на дороге Грязи – Хворостянка – Добринка 72-летний водитель «Оки» не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В аварии погиб 6-летний мальчик. Водитель и его 73-летняя пассажирка были госпитализированы.

А ночью 6 июня в Липецком районе на дороге Орел – Тамбов под колесами грузовика «Скания», которым управлял 53-летний водитель, погиб неустановленный мужчина.

5 июня в Липецке утром в начале девятого на улице Космонавтов 56-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 13-летнюю девочку, которую с травмой госпитализировали.

В тот же день на улице Зои Космодемьянской 56-летний водитель «Лады Ларгуса» совершил наезд на коляску с  9-месячным ребенком. Младенец был доставлен в больницу. 

6 июня в Грязях на улице 2-й Чапаева 27-летний водитель «ВАЗ-2113» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. После оказания помощи водителя отпустили домой.

Тогда же в селе Порой Добровского округа столкнулись 16-летний мотоциклист и «ГАЗ» под управлением 37-летнего водителя. Водителя мотоцикла с травмами госпитализировали.

За три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 64 столкновения автомобилей, он  обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7385 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 28 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 325.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 6673 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 81 нарушение», — говорится в сводке Госавтоинспекции.

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Комментарии (3)

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Сначала новые
всезнающий
33 минуты назад
Водятели за рулем совсем не смотрят на дорогу, считают что авто само знает, кудв и как ехать, а сами в телефон тыкают и музыку врубают что стекла дрожат. Результат плачевный. Этим горе-водятелям нельзя иметь автомобиль, не нужен он им.
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знающий
40 минут назад
Мамаши с младенцами, которых везут в коляске, совсем не смотрят на дорогу, коляску как бревно тащат вперед, сами в наушниках или в телефоне. Результат плачевный. Этим горе-мамашкам нельзя рожать детей, они им не нужны.
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Внимательный
44 минуты назад
этоЖ SCANIA
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