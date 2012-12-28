Пенсионерка загорелась от свечки на подушке

Женщина в реанимации.

В областной ожоговый центр госпитализирована 71-летняя липчанка с сильнейшими ожогами.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина держала горящую свечку на подушке и она загорелась. С подушки огонь перекинулся на пенсионерку. В результате женщина получила ожоги 18% поверхности тела самой тяжёлой IV степени. У неё обожжены туловище и руки. Женщина в реанимации.В больницу также поступил 40-летний мужчина, который в четыре утра вылил на себя кипяток. У него обожжены 20% поверхности тела.Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.