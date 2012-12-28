«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Здоровье
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47 минут назад
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Пенсионерка загорелась от свечки на подушке
Женщина в реанимации.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина держала горящую свечку на подушке и она загорелась. С подушки огонь перекинулся на пенсионерку. В результате женщина получила ожоги 18% поверхности тела самой тяжёлой IV степени. У неё обожжены туловище и руки. Женщина в реанимации.
В больницу также поступил 40-летний мужчина, который в четыре утра вылил на себя кипяток. У него обожжены 20% поверхности тела.
Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.
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