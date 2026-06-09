Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Компании «Москва на Дону» не удалось оспорить взыскание 142,3 миллиона рублей за ущерб липецким рекам
Происшествия
740
сегодня, 16:15
3
По избиению у бара «Лофт» на Скороходова возбуждено уголовное дело
23-летнему мужчине сломали челюсть.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, степень тяжести вреда здоровью молодого мужчины и характер телесных повреждений ещё устанавливается, по делу назначена дополнительные исследования, в том числе судебно-медицинская экспертиза. Также полиция ищет свидетелей происшествия и виновных лиц.
Об этой истории мы рассказывали весной. В редакцию обратилась мать избитого 23-летнего Михаила К. Наталья, которая заявила: «Моему сыну у «Лофта» сломали челюсть в двух местах».
Со слов Натальи, её сына избили 5 января. Парень получил двусторонний перелом челюсти, который потребовал длительного лечения: Михаил неделю провел в больнице, а потом ещё два месяца носил металлические конструкции на челюсти.
— 5 января мой 23-летний сын сидел в «Лофте» в компании друзей. Конечно, отдыхали и выпивали. Потом он ненадолго вышел на улицу из клуба, а назад его не стали пускать. Возник конфликт. Со слов сына, двое охранников его держали, а третий бил. Спас Мишу мой старший сын, который таксует. Ему позвонили и сообщили: брата убивают. Тот приехал, влез в кучу и всех растолкал. Михаила сразу из «Лофта» отвезли в областную больницу. Все выписки у нас на руках. Есть свидетели. После избиения сын два месяца носил металлоконструкции на челюсти! Но охранников опросили и они говорят: никого не били! — Рассказала GOROD48 Наталья.
Месяц назад — 5 мая Михаил получил из полиции уведомление о вынесении определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по статьи 6.1.1 КоАП РФ «Побои».
Но в результате всё закончилось возбуждением уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
1
1
5
1
0
Комментарии (3)