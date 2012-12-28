В районе МЖК и 19-м микрорайоне отключат холодную воду

Аварийные ремонтные работы на своих сетях 10 июня будет проводить «РВК-Липецк» по адресам: улица Московская, 49 и 117, а также улица Смургиса, 3а. Без холодной воды временно останутся жители пяти улиц районов МЖК и 19-го, сообщили в компании.





С 09:30 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 49/1, 53/1, 45, 47, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 111, 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 7, 10 по проезду Кувшинова, №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 3а, 4, 6, 8, 9, 12 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.10 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Вешенской, №№ 2, 28 по улице Толстого, №№ 1, 2, 3 по улице Малые ключи, № 2 на площади Театральной, № 2 по улице Фрунзе, №№ 19, 20а, 22, 28 по улице 9 мая, № 1а по улице Космонавтов (Ссёлки). В этот же период обесточат улицы Советскую, Металлургов, в Ссёлках – улицы Аллейную, Камышовую, Посадскую, Ракитную, Сокольскую, садоводчество «Металлург 6».