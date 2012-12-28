Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Компании «Москва на Дону» не удалось оспорить взыскание 142,3 миллиона рублей за ущерб липецким рекам
Общество
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18 минут назад
В районе МЖК и 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Аварийные ремонтные работы на своих сетях 10 июня будет проводить «РВК-Липецк» по адресам: улица Московская, 49 и 117, а также улица Смургиса, 3а. Без холодной воды временно останутся жители пяти улиц районов МЖК и 19-го, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
10 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Вешенской, №№ 2, 28 по улице Толстого, №№ 1, 2, 3 по улице Малые ключи, № 2 на площади Театральной, № 2 по улице Фрунзе, №№ 19, 20а, 22, 28 по улице 9 мая, № 1а по улице Космонавтов (Ссёлки). В этот же период обесточат улицы Советскую, Металлургов, в Ссёлках – улицы Аллейную, Камышовую, Посадскую, Ракитную, Сокольскую, садоводчество «Металлург 6».
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