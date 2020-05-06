На покупателей, пришедших в магазины без масок, в Липецке составили 8 протоколов

Чиновники недоумевают: почему продуктовые магазины до сих пор не позаботились о масках для своих покупателей?

В Липецке начали наказывать тех, кто приходит в магазины без защитных медицинских масок.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, вчера сотрудники ведомства провели совместный рейд с работниками администрации Липецка по торговым точкам. В итоге на нарушителей масочного режима составили 8 протоколов, теперь им грозят штрафы.

В управлении напомнили, что в Административный кодекс Липецкой области недавно была внесена новая статья 8.6 «Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций», которая предусматривает штрафы для граждан в размере 1 - 4 тысячи рублей, для должностных лиц - на 10 - 40 тысяч, юридических лиц - на 10 - 300 тысяч рублей.

В управлении потребрынка частично ответили на резонный вопрос – где брать маски? Ведомство призвало магазины позаботиться о своих покупателях и выразило недоумение, почему это не было сделано раньше.

- Продовольственные магазины - это одни из немногих объектов, которые могли осуществлять предпринимательскую деятельность без ограничений с момента введения в Липецкой области дополнительных мер по защите населения. Однако федеральные сети, на долю которых приходится порядка 30 тысяч розничных магазинов по всей стране, не захотели взять на себя дополнительную социальную ответственность по обеспечению своих покупателей масками в рамках всеобщей борьбы по противодействию распространения инфекции с целью защиты не только своих покупателей, но и своих сотрудников, - говорится в информационном сообщении ведомства.

Фото new-retail.ru