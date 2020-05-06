Общество

сегодня, 08:40

На покупателей, пришедших в магазины без масок, в Липецке составили 8 протоколов

34 1532
#Коронавирус #маски #ограничения #штраф
3
На покупателей, пришедших в магазины без масок, в Липецке составили 8 протоколов

Чиновники недоумевают: почему продуктовые магазины до сих пор не позаботились о масках для своих покупателей?

В Липецке начали наказывать тех, кто приходит в магазины без защитных медицинских масок.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, вчера сотрудники ведомства провели совместный рейд с работниками администрации Липецка по торговым точкам. В итоге на нарушителей масочного режима составили 8 протоколов, теперь им грозят штрафы.

В управлении напомнили, что в Административный кодекс Липецкой области недавно была внесена новая статья 8.6 «Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций», которая предусматривает штрафы для граждан в размере 1 - 4 тысячи рублей, для должностных лиц - на 10 - 40 тысяч, юридических лиц - на 10 - 300 тысяч рублей.

В управлении потребрынка частично ответили на резонный вопрос – где брать маски? Ведомство призвало магазины позаботиться о своих покупателях и выразило недоумение, почему это не было сделано раньше.

- Продовольственные магазины  - это одни из немногих объектов, которые могли осуществлять  предпринимательскую деятельность  без ограничений с момента введения в Липецкой области  дополнительных мер по защите населения. Однако федеральные сети, на долю которых приходится порядка 30 тысяч розничных магазинов по всей стране, не захотели взять на себя дополнительную социальную ответственность по обеспечению своих покупателей масками в рамках всеобщей борьбы по противодействию распространения инфекции с целью защиты не только своих покупателей, но и своих сотрудников, - говорится в информационном сообщении ведомства.

Фото new-retail.ru

34 1532
#Коронавирус #маски #ограничения #штраф
3

Комментарии (34)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Animal planet

3 минуты назад
Удивлён,да многие в таких масках ходят,особенно пожилые люди.Соцзащита могла бы им масок по 30 бесплатно выдать. В Турции вообще маски запретили продавать,раздают бесплатно.
ответить

Свободный человек

6 минут назад
Маска не защищает от коронавируса! Уже столько раз об этом говорили и писали. Вирус имеет настолько малый размер, что для него ваша маска как для гороха сетка футбольных ворот, через которую он беспрепятственно проскакивает. Более того в маске тяжело дышать, особенно при ходьбе. Люди старшего поколения, а также граждане с излишним весом, давлением, и так страдают от одышки, а вы заставляете их ещё и маску-намордник надеть, чтобы человек задыхался. Правильно, не умрёт от коронавируса, так сдохнет от сердечной недостаточности, которую потом в статистике приплюсуют к смерти от коронавируса. Совсем вы людей за идиотов считаете, господин губернатор! Выслуживаетесь перед Москвой, создаёте видимость работы.
ответить

Безмасочник

6 минут назад
Сдается мне, лысый приспешник купил завод по изготовлению этих масок)
ответить

Ник

7 минут назад
8 ))) серьезная Цыфра, их должно быть минимум 800.
ответить

Animal planet

7 минут назад
Такой же, ну на сколько процентов они защищают,и тем более в них прикольно,у меня есть маска с принтом,и людишки смотря на нее улыбаются.
ответить

Удивлён

7 минут назад
Animal planet, они в одной маске 2 месяца ходят
ответить

Вас

10 минут назад
Ну вот а вы говорили нефть и доллар, маски вот страна и проживет не плохо. В смысле страна, не население
ответить

Студент

11 минут назад
Думаю через месяц напишут , что оказывается маски совсем незначительно снижают риск заражение .
ответить

Гость

12 минут назад
В Окее одноразовые маски по 70р. Это ужас
ответить

Вас

19 минут назад
Хорошая вещь маска от всего. Зимой наверно можно без штанов, летом без зонта. Наверно в Сколково изобрели или оборонка
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В детские сады Липецка родители привели 30 детей
#коронавирус #детские сады
В детские сады Липецка родители привели 30 детей

9 минут назад

Общество
Липчане купили ювелирных изделий на 3 миллиарда рублей
#драгоценности #покупательская способность
3
Липчане купили ювелирных изделий на 3 миллиарда рублей

17 минут назад

Общество
Где получить Георгиевскую ленточку
#акция #День Победы #Георгиевская ленточка
3
Где получить Георгиевскую ленточку

22 минуты назад

Общество
Летний оздоровительный отдых школьников Липецка смещен на август
#коронавирус #детский отдых
3
Летний оздоровительный отдых школьников Липецка смещен на август

33 минуты назад

Общество
В майские праздники липчане не сидели дома
#индекс #самоизоляция
8
В майские праздники липчане не сидели дома

50 минут назад

Общество
Пожарную сирену включили на улице Московской в честь сержанта Кувшинова
#пожарные
18
Пожарную сирену включили на улице Московской в честь сержанта Кувшинова

вчера, 17:27

Общество