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Общество
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сегодня, 16:14
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На Зеленом острове бесплатно работают 13 площадок из 27
А школьники могут заниматься спортом на любых полях и кортах в то время, когда они свободны.
Что из этого сделано нам рассказали в мэрии.
Оказалось, что с девяти утра до девяти вечера для свободного посещения открыты две беседки для занятий йогой, корт для пляжного бадминтона, два стола для настольного тенниса, площадка для воркаута, три площадки для бочче (игра с мячом на точность и тактику чем-то напоминающая боулинг), столько же площадок для панна-футбола (разновидность привычного футбола), а также площадка для стритбола (разновидность баскетбола).
Школьники могут занять любую свободную площадку, в том числе и платную, если она не забронирована для использования.
Плата на Зеленом острове взымается за аренду баскетбольного поля, полей для мини-футбола, футбола, регби, волейбола, кортов для падел-тенниса и большого тенниса. Тарифы на аренду опубликованы на спортивной платформе.
Во время подготовки материала мы посмотрели, сколько платных площадок забронировано до конца дня 9 июня. Оказалось, что заняты два корта, каждый на час вечером, и забронированы шесть часов игры в падел-теннис. Поля для баскетбола, мини-футбола, футбола, регби и пляжного волейбола свободны.
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