Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
15-летний подросток провалился в карьер
Происшествия
Липецкая вечЁрка: претендент на пост мэра, сбитые БПЛА и продажа редкого «Майбаха»
Общество
Пенсионерка загорелась от свечки на подушке
Здоровье
Между умной промышленностью и человеческим капиталом
Общество
Стрелок из автобуса получил два года условно
Происшествия
Не справился с управлением: «Лада Гранта» перевернулась на сельской дороге
Происшествия
Сегодня в Липецке: жара, почему липчане почти не испытывают страха увольнение
Общество
Скважина или водопровод: два варианта наполнения высохшего пруда на Тракторном
Общество
Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Происшествия
Вы помните, как сдавали свой самый трудный экзамен?
Говорит Липецк
Читать все
На Зеленом острове бесплатно работают 13 площадок из 27
Общество
В общих тратах липчан на платные услуги треть приходятся на ЖКУ
Экономика
Пьяный дебошир держал в страхе общежитие на улице Марины Расковой почти три часа
Происшествия
51-летняя жительница Грязей зарезала сожителя и села на шесть лет
Происшествия
В Липецке придумали экспериментальный туристический маршрут — на Тракторный
Общество
По избиению у бара «Лофт» на Скороходова возбуждено уголовное дело
Происшествия
В лесах Липецкой области установлен IV класс горимости
Общество
В районе МЖК и 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Общество
Компании «Москва на Дону» не удалось оспорить взыскание 142,3 миллиона рублей за ущерб липецким рекам
Общество
В обстановке, максимально приближенной к боевой: в области прошли учения «Арсенал-2026»
Общество
Читать все
Общество
449
сегодня, 16:14
13

На Зеленом острове бесплатно работают 13 площадок из 27

А школьники могут заниматься спортом на любых полях и кортах в то время, когда они свободны.

На прошлой неделе губернатор Игорь Артамонов поручил администрации Липецка сделать максимально понятными правила посещения спортивного городка на Зеленом острове: опубликовать расписание бесплатных часов, порядок записи детских и спортивных групп, тарифы, схему бронирования и контакты администратора на месте.

Что из этого сделано нам рассказали в мэрии.

Оказалось, что с девяти утра до девяти вечера для свободного посещения открыты две беседки для занятий йогой, корт для пляжного бадминтона, два стола для настольного тенниса, площадка для воркаута, три площадки для бочче (игра с мячом на точность и тактику чем-то напоминающая боулинг), столько же площадок для панна-футбола (разновидность привычного футбола), а также площадка для стритбола (разновидность баскетбола).

Школьники могут занять любую свободную площадку, в том числе и платную, если она не забронирована для использования.

Плата на Зеленом острове взымается за аренду баскетбольного поля, полей для мини-футбола, футбола, регби, волейбола, кортов для падел-тенниса и большого тенниса. Тарифы на аренду опубликованы на  спортивной платформе.

Во время подготовки материала мы посмотрели, сколько платных площадок забронировано до конца дня 9 июня. Оказалось, что заняты два корта, каждый на час вечером, и забронированы шесть часов игры в падел-теннис. Поля для баскетбола, мини-футбола, футбола, регби и пляжного волейбола свободны.
Зеленый остров
48
0
30
0
1

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
мси серж
15 минут назад
спорт бесплатен для всех. клоунада когда прекратиться
Ответить
Местная.
16 минут назад
Выросли на этом пляже. Обидно, что платно.
Ответить
Кузя
27 минут назад
Хм, , а почему мэрия именно так сразу не информировала? Или это Артамонов повлиял? Или просто мэрия далека от горожан?
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
35 минут назад
(Цитата):Плата на Зеленом острове взымается за аренду баскетбольного поля, полей для мини-футбола, футбола, регби, волейбола, кортов для падел-тенниса и большого тенниса. То есть школьная программа,ну и вузовское направление(если кто то,захочет связать свою жизнь,и посвятить себя школе,воспитанию молодежи,а может и для спорта высших достижений,все платно. Вот она,забота о будущем страны,как бы это не звучало. И то правда: Можно,а зачем.
Ответить
Дед
37 минут назад
А бадн бадн есть?
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
32 минуты назад
Это уже курорт........
Ответить
гость
43 минуты назад
Додумались под открытым солнцем спорт-площадки сделать! Да здравствует инсульт!!! Спорт на УРОВНЕ В ОБЛАСТИ!!!!
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
45 минут назад
Так жеможет включаться базовая физическая подготовка, а также использование национальных видов спорта и современных оздоровительных систем.
Ответить
ltl
47 минут назад
А по русски нельзя называть виды спорта и площадок? Вывески на улице уже на русском даже учреждений для англичан и американцев
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
47 минут назад
Гимнастика. Акробатические упражнения, комбинации из общеразвивающих и сложнокоординированных упражнений, стойки, кувырки. Лёгкая атлетика. Бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину и высоту, метание малого мяча. Зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки). Передвижение на лыжах. Спортивные игры. Баскетбол (ведение, передачи, приёмы и броски мяча), волейбол (приём и передача мяча, прямая нижняя подача), футбол (ведение мяча, приёмы и передачи). Плавание. Школьная программа.
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
50 минут назад
Школьная программа по физической культуре в средней школе включает несколько ключевых модулей, направленных на всестороннее физическое развитие, освоение технических навыков и подготовку к здоровому образу жизни.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить