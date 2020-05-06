Автомобиль такси снес ограждение возле вокзала

Машину выбросило на площадь перед зданием.

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Сегодня около 6 утра на улице Гагарина таксист не справился с управлением. Иномарку выбросило с дороги на забор возле остановки транспорта. Снеся ограждение и потеряв бампер, машина остановилась лишь у здания железнодорожного вокзала.- ДТП зарегистрировано в автоинспекции, - сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области. - На водителя автомобиля составлен протокол по факту повреждения ограждения. Пострадавших нет.Последствия аварии попали на видео.