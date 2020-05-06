Происшествия

сегодня, 11:42

Автомобиль такси снес ограждение возле вокзала

17 1987
#ДТП #авария
1
Автомобиль такси снес ограждение возле вокзала

Машину выбросило на площадь перед зданием.

Сегодня около 6 утра на улице Гагарина таксист не справился с управлением. Иномарку выбросило с дороги на забор возле остановки транспорта. Снеся ограждение и потеряв бампер, машина остановилась лишь у здания железнодорожного вокзала.

- ДТП зарегистрировано в автоинспекции, - сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области. - На водителя автомобиля составлен протокол по факту повреждения ограждения. Пострадавших нет.

Последствия аварии попали на видео.

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17 1987
#ДТП #авария
1

Комментарии (18)

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Иномарка - управляй гавном!

29 секунд назад
я так и понял, что опять неуправляемый инохлам
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Если

1 минуту назад
забор снёс, то это уже порча имущества и скрытие с места ДТП
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Наверняка таксисту

4 минуты назад
Померещился Путин !, Таксит смело пошёл на таран
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кому иск предъявить?

11 минут назад
И асфальт весь исстрадался
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Таксист

17 минут назад
За 49 р ко входу! А то рейтинг упадет после жалобы клиента! Раньше за 5-ю точку волновались, теперь её подставить готовы что бы рейтинг не упал!
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Бук

23 минуты назад
Проезжал утром видел, скорая забрала и поехала на сокол
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Ч

30 минут назад
Видно сильно на поезд опаздывал...
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Гость

33 минуты назад
Там же в 2-3 метрах астановка и переход. А если бы туда, то наверняка бы с трупами дело закончилось. А унас дороги для таких расширяют.
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гы

39 минут назад
Помню фордяра белый на рудник заезгает. Лето часа 3 дня. - брат в какой стороне город? Вмазаных там много.
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Мещер в Законе

41 минуту назад
Хотя.. Это же убер.. За копейки ещё не то сделают.. Боже. ((
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