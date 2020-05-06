Происшествия
сегодня, 11:42
Автомобиль такси снес ограждение возле вокзала
Машину выбросило на площадь перед зданием.
Сегодня около 6 утра на улице Гагарина таксист не справился с управлением. Иномарку выбросило с дороги на забор возле остановки транспорта. Снеся ограждение и потеряв бампер, машина остановилась лишь у здания железнодорожного вокзала.
- ДТП зарегистрировано в автоинспекции, - сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области. - На водителя автомобиля составлен протокол по факту повреждения ограждения. Пострадавших нет.
Последствия аварии попали на видео.
- ДТП зарегистрировано в автоинспекции, - сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области. - На водителя автомобиля составлен протокол по факту повреждения ограждения. Пострадавших нет.
Последствия аварии попали на видео.
Загрузка плеера
Иномарка - управляй гавном!
Если
Наверняка таксисту
кому иск предъявить?
Таксист
Бук
Ч
Гость
гы
Мещер в Законе