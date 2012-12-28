43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины

Женщина была избита в селе Гудово Добровского округа.

Липецкий районный суд сегодня арестовал на месяца 43-летнего жителя Добровского округа, который был задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 39-летней женщине, повлекшем ее смерть.Этот конфликт произошёл 8 июня в селе Гудово. В тот же день подозреваемый и был задержан.«По данным следствия, пьяный подозреваемый в ходе бытового конфликта избил потерпевшую, причинив ей телесные повреждения, от которых она скончалась. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 111 УК РФ», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.«Потерпевшей он нанес множественные удары кулаками и ногами по всему телу. В результате закрытой черепно-мозговой травмы женщина скончалась. При допросе подозреваемый признался в содеянном. Проводятся все необходимые следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора доказательств», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.