Компании «Москва на Дону» не удалось оспорить взыскание 142,3 миллиона рублей за ущерб липецким рекам
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
Происшествия
270
сегодня, 17:49
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
Женщина была избита в селе Гудово Добровского округа.
Этот конфликт произошёл 8 июня в селе Гудово. В тот же день подозреваемый и был задержан.
«По данным следствия, пьяный подозреваемый в ходе бытового конфликта избил потерпевшую, причинив ей телесные повреждения, от которых она скончалась. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 111 УК РФ», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
«Потерпевшей он нанес множественные удары кулаками и ногами по всему телу. В результате закрытой черепно-мозговой травмы женщина скончалась. При допросе подозреваемый признался в содеянном. Проводятся все необходимые следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора доказательств», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
0
2
0
1
0
Комментарии