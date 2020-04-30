Общество
51 минуту назад
Фотографии 700 фронтовиков украсят Елец 9 мая
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На главной городской площади вывесят баннеры, приуроченные ко Дню Победы.
Более 700 снимков фронтовиков поступило в администрацию Ельца в рамках акции «Бессмертный полк». Ранее мэрия города попросила ельчан поделиться с организаторами акции фотографиями своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну, и данными о них.
- Фотографии фронтовиков мы, скорее всего, разместим на двух баннерах. Их установят на Красной площади в канун Дня Победы, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца. – Также снимки и данные о наших героях будут транслироваться на местном телевидении и в социальных сетях.
Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер по распространению заболевания в 2020 году акция «Бессмертный полк» в Липецкой области пройдет в новом формате. 9 мая "Бессмертный полк" пройдет в Липецке в режиме онлайн. Штаб «Бессмертного Полка» в Липецкой области и местная телерадиокомпания готовят онлайн-шествие солдат-победителей в цифровом формате. Для участия в онлайн-шествии необходимо прислать фото, фамилию и имя вашего героя на почту polk.2020@ya.ru. Если не сохранилась фотография, то достаточно имени и фамилии. 9 мая вся Липецкая область увидит их в победном строю в прямом эфире.
- Фотографии фронтовиков мы, скорее всего, разместим на двух баннерах. Их установят на Красной площади в канун Дня Победы, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца. – Также снимки и данные о наших героях будут транслироваться на местном телевидении и в социальных сетях.
Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер по распространению заболевания в 2020 году акция «Бессмертный полк» в Липецкой области пройдет в новом формате. 9 мая "Бессмертный полк" пройдет в Липецке в режиме онлайн. Штаб «Бессмертного Полка» в Липецкой области и местная телерадиокомпания готовят онлайн-шествие солдат-победителей в цифровом формате. Для участия в онлайн-шествии необходимо прислать фото, фамилию и имя вашего героя на почту polk.2020@ya.ru. Если не сохранилась фотография, то достаточно имени и фамилии. 9 мая вся Липецкая область увидит их в победном строю в прямом эфире.
166