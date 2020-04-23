Общество
сегодня, 10:04
В областной суд поданы три иска о признании самоизоляции неконституционной мерой
2675
Даты заседаний по административным искам еще не определены.
В Липецкий областной суд поступили уже три иска от липчан (один коллективный, подписанный группой депутатов Липецкого городского и областного Советов), требующих признать неконституционным режим самоизоляции, введенный 220-м постановлением губернатора «Об определении территорий Липецкой области, на которых предусматривается установление и реализация комплекса дополнительных ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, путем оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по указанным территориям в период действия режима повышенной готовности на территории Липецкой области».
В одном из исков сказано: «Согласно положениям статьи 27 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительство». Истец также ссылается на 55-ю и 56-ю статьи Конституции, в которых говорится, что «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» и что «В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия». Однако режим ЧС, который может ввести с одобрения Совета Федерации президент страны, на территории Липецкой области не объявлен. Следовательно, как считает истец, 220-ее постановление губернатора Игоря Артамонова следует признать «незаконным и противоречащим Конституции».
- Исковое заявление одного гражданина возвращено заявителю, Два других иска пока оставлены без движения как поданные с нарушением требований статей 125-й и 126-й Кодекса административного судопроизводства РФ. Истцам предложено устранить эти нарушения. Поэтому даты заседаний по административным искам еще не определены, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областного суда.
В пресс-службе ответчика, областной администрации, до объявления даты судебного заседания решили не комментировать иски.
Впрочем, судебная практика по рассмотрению подобных исков (режим самоизоляции объявлен в большинстве регионов страны) складывается не в пользу истцов.
Вот характерный пример. Брянский областной суд, рассмотрев административное дело по двум административным исковым заявлениям к правительству Брянской области, издавшему постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области», истцам отказал. В своем решении суд акцентировал внимание на том, что «По смыслу Конституции РФ жизнь и здоровье человека являются высшим благом, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности, а, следовательно, их сохранение и укрепление играют первоочередную роль в жизни общества и государства». Суд указал, что правительство Брянской области законно ввело режима повышенной готовности на территории региона до 30 апреля в связи с угрозой распространения на территории Брянской области новой коронавирусной инфекции. «Таким образом, оспариваемое постановление правительства Брянской области направлено на обеспечение реализации и защиту гарантированных Конституцией РФ прав неопределенного круга лиц, проживающих и (или) прибывших на территорию Брянской области, включая административных истцов, на жизнь и здоровье как высших и наиболее значимых конституционных ценностей».
Также суд указал, что «право гражданина РФ на свободу передвижения не является абсолютным, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ оно может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необходимо, в том числе, в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц». «В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 гарантированные Конституцией РФ права на жизнь и здоровье граждан, признаваемые высшей ценностью, требуют со стороны государства, в том числе органов исполнительной власти субъектов РФ, приоритетной защиты перед всеми иными конституционными правами».
- Введение режима самоизоляции как профилактической меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции - общепризнанный факт. И Липецкая область тут - не пионер. Первыми режимы самоизоляции ввели Китай и ряд европейских стран. И в этих странах, и в России, и в нашей области самоизоляция значительно уменьшила количество заболевших. У нас в регионе режим самоизоляции позволил медикам лечить заболевших не в форс-мажорных обстоятельствах, спокойно делать свое дело. Да, в последние дни мы видим ежедневный прирост в 20-25 больных в сутки, но он плавный, не критический для медиков и самых больных. Так как каждому заболевшему уделяется максимум внимания, у нас преобладают легкие формы COVID-19. Из 213 заболевших в регионе с начала эпидемии уже вылечены 62 человека. Мы потеряли пока только двух больных, которые имели ряд тяжелых хронических заболеваний. Смертность по коронавирусу в России в среднем пока составляет 0,89%, в нашем регионе - 0,94%. Это не 10% и больше, как произошло в Голландии, Франции, Великобритании, Италии. По прогнозам, мы выйдем на так называемое плато по COVID-19 к середине или второй половине мая - прокомментировал GOROD48 ситуацию с самоизоляцией вице-губернатор Александр Ильин.
P.S. Тем временем в мире признают самоизоляцию важнейшей мерой предотвращения пандемии COVID-19. В частности, новозеландские ученые оценили так называемый R0 - базовое репродуктивное число инфекции - в десятках стран до и после введения ограничений. Как оказалось, на восходящем отрезке графика заболеваемости почти любой страны R0 вируса составляет от двух до четырех, то есть один заболевший заражает примерно троих, трое - девятерых, девятеро - 81-го, 81 - 6,5 тысячи человек и так далее. После же введения ограничений в зависимости от готовности людей его соблюдать R0 существенно падал. Лучшие показатели сейчас наблюдаются в Гонконге, Австрии и Новой Зеландии - R0 около 0,5, то есть из десяти заболевших половина заражают по одному человеку, а половина не заражают никого вообще. Тем не менее это не повод для снятия карантина, считают ученые.
«Если мы сможем поддерживать жесткие ограничения, у нас есть возможность полностью уничтожить вирус. А вот при снятии карантина мы не будем уверены в том, как это отразится на репродуктивном числе инфекции. Почти однозначно показатель вырастет, и это увеличит продолжительность периода, который нам придется прожить при ограничениях средней жесткости», - говорит профессор Оклендского университета Шон Хенди в интервью NZ Herald.
В одном из исков сказано: «Согласно положениям статьи 27 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительство». Истец также ссылается на 55-ю и 56-ю статьи Конституции, в которых говорится, что «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» и что «В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия». Однако режим ЧС, который может ввести с одобрения Совета Федерации президент страны, на территории Липецкой области не объявлен. Следовательно, как считает истец, 220-ее постановление губернатора Игоря Артамонова следует признать «незаконным и противоречащим Конституции».
- Исковое заявление одного гражданина возвращено заявителю, Два других иска пока оставлены без движения как поданные с нарушением требований статей 125-й и 126-й Кодекса административного судопроизводства РФ. Истцам предложено устранить эти нарушения. Поэтому даты заседаний по административным искам еще не определены, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областного суда.
В пресс-службе ответчика, областной администрации, до объявления даты судебного заседания решили не комментировать иски.
Впрочем, судебная практика по рассмотрению подобных исков (режим самоизоляции объявлен в большинстве регионов страны) складывается не в пользу истцов.
Вот характерный пример. Брянский областной суд, рассмотрев административное дело по двум административным исковым заявлениям к правительству Брянской области, издавшему постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области», истцам отказал. В своем решении суд акцентировал внимание на том, что «По смыслу Конституции РФ жизнь и здоровье человека являются высшим благом, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности, а, следовательно, их сохранение и укрепление играют первоочередную роль в жизни общества и государства». Суд указал, что правительство Брянской области законно ввело режима повышенной готовности на территории региона до 30 апреля в связи с угрозой распространения на территории Брянской области новой коронавирусной инфекции. «Таким образом, оспариваемое постановление правительства Брянской области направлено на обеспечение реализации и защиту гарантированных Конституцией РФ прав неопределенного круга лиц, проживающих и (или) прибывших на территорию Брянской области, включая административных истцов, на жизнь и здоровье как высших и наиболее значимых конституционных ценностей».
Также суд указал, что «право гражданина РФ на свободу передвижения не является абсолютным, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ оно может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необходимо, в том числе, в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц». «В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 гарантированные Конституцией РФ права на жизнь и здоровье граждан, признаваемые высшей ценностью, требуют со стороны государства, в том числе органов исполнительной власти субъектов РФ, приоритетной защиты перед всеми иными конституционными правами».
- Введение режима самоизоляции как профилактической меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции - общепризнанный факт. И Липецкая область тут - не пионер. Первыми режимы самоизоляции ввели Китай и ряд европейских стран. И в этих странах, и в России, и в нашей области самоизоляция значительно уменьшила количество заболевших. У нас в регионе режим самоизоляции позволил медикам лечить заболевших не в форс-мажорных обстоятельствах, спокойно делать свое дело. Да, в последние дни мы видим ежедневный прирост в 20-25 больных в сутки, но он плавный, не критический для медиков и самых больных. Так как каждому заболевшему уделяется максимум внимания, у нас преобладают легкие формы COVID-19. Из 213 заболевших в регионе с начала эпидемии уже вылечены 62 человека. Мы потеряли пока только двух больных, которые имели ряд тяжелых хронических заболеваний. Смертность по коронавирусу в России в среднем пока составляет 0,89%, в нашем регионе - 0,94%. Это не 10% и больше, как произошло в Голландии, Франции, Великобритании, Италии. По прогнозам, мы выйдем на так называемое плато по COVID-19 к середине или второй половине мая - прокомментировал GOROD48 ситуацию с самоизоляцией вице-губернатор Александр Ильин.
P.S. Тем временем в мире признают самоизоляцию важнейшей мерой предотвращения пандемии COVID-19. В частности, новозеландские ученые оценили так называемый R0 - базовое репродуктивное число инфекции - в десятках стран до и после введения ограничений. Как оказалось, на восходящем отрезке графика заболеваемости почти любой страны R0 вируса составляет от двух до четырех, то есть один заболевший заражает примерно троих, трое - девятерых, девятеро - 81-го, 81 - 6,5 тысячи человек и так далее. После же введения ограничений в зависимости от готовности людей его соблюдать R0 существенно падал. Лучшие показатели сейчас наблюдаются в Гонконге, Австрии и Новой Зеландии - R0 около 0,5, то есть из десяти заболевших половина заражают по одному человеку, а половина не заражают никого вообще. Тем не менее это не повод для снятия карантина, считают ученые.
«Если мы сможем поддерживать жесткие ограничения, у нас есть возможность полностью уничтожить вирус. А вот при снятии карантина мы не будем уверены в том, как это отразится на репродуктивном числе инфекции. Почти однозначно показатель вырастет, и это увеличит продолжительность периода, который нам придется прожить при ограничениях средней жесткости», - говорит профессор Оклендского университета Шон Хенди в интервью NZ Herald.
2675
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.