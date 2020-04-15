Коронавирус

сегодня, 18:33

Подписано постановление о введении пропускного режима в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине

64 3248
#коронавирус #пропуск
5
Подписано постановление о введении пропускного режима в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине

С 17 апреля в Липецке, Задонске Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал глава региона. В зависимости от целей выходя из дома цифровой пропуск действует от одного до шести часов.

Как сообщили в областной администрации, пропускной режим вводится на основании указа президента Российской Федерации от 2 апреля «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области, установленных постановлением администрации Липецкой области от 26 марта «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области».

Выйти на улицу в Липецке, Задонске Чаплыгине и Ельце  можно будет по специальному коду. Чтобы его получить, надо позвонить по бесплатному номеру: 8-800-450-48-58. Затем ввести в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона код будет продиктован автоинформатором. При выходе из дома необходимо взять с собой паспорт и код пропуска. Этот код вместе с паспортом нужно предъявлять патрулирующим территорию сотрудникам полиции или Росгвардии.

Цифровой пропуск не требуется в случае выноса мусора, выгула собаки. Или если житель является сотрудником предприятия, относящегося к перечню, который указан в постановлении №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

Заказать пропуск необходимо в случае посещения магазина, аптеки, банка, почты, госучреждения, медицинского, ветеринарного учреждения, поездки на дачу, доставки товаров первой необходимости или получения бытовых услуг.

Пропуск действует от одного до шести часов с момента получения в зависимости от указанной категории (шесть часов в случае следования в медицинские или ветеринарные организации). По истечении этого времени нахождение жителя на улице недопустимо. Один человек может получить не более двух пропусков в день. По истечении их действия в выдаче следующего пропуска будет отказано.

Пропуск необходим всем, независимо от того, собирается ли житель перемещаться пешком, на общественном транспорте, на личном автомобиле или такси.

Ознакомиться с текстом постановления можно здесь
64 3248
#коронавирус #пропуск
5

Комментарии (68)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алексей П.

8 секунд назад
Ну что, Липчане, дождались???Кушайте!КУШАЙТЕ ПОЛНОЙ ЛОЖКОЙ И АУСВАЙС НА ЛОБ СЕБЕ ПРИКЛЕЙТЕ!!!В следующий раз мозгами думайте за кого голосовать и как.СЕРАЯ БЫДЛОМАССА!
ответить

Александр

18 секунд назад
Сервис не работает, цифры дублируются, если вводить медленнее то ввод прерывается автоинформатором.
ответить

Уже в коммерсанте пишут

20 секунд назад
Житель, Некуда бежать дружкам Путина !, Серят они уже с трудом !, Поносом дрищат , На 3 м против ветра, не считая мелких брызг !
ответить

Ваш

46 секунд назад
Перри Мейсон, как в совке
ответить

при Сталине такого не было

1 минуту назад
Ваш, ..сегодня и без расстрелов жить и сдохнуть на улице стало не запрещено))
ответить

Перри Мейсон

1 минуту назад
Ваш, как в Гейропе?)))
ответить

Ваш

2 минуты назад
совки вы должны радоваться, все как вы хотели, строем срать ходить по приказу как раньше
ответить

Ты

2 минуты назад
Я надеялся что живу в правовом государстве(( Провокатор мерзейший ! Ничтожество !
ответить

Житель

4 минуты назад
ждать уже не долго, свежо придание,да верится с трудом....
ответить

...

4 минуты назад
Ну отменят вам эти пропуска, ну откроют все торговые центры и различные организации, потом будет история как в штатах, оно вам надо? У каждого человека болезнь протекает по-разному, а подвергать риску других - это чистой воды эгоизм. Будет интересно все таки потом посмотреть документ от прокуратуры, что они напишут. Самое смешное, что все критикуют власть за косяки, но как обычные граждане в своей работе допускают косяки, то лепят отмазы, что так и должно быть. РФ должна пойти по пути Китая по борьбе с этой заразой)
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

83 предприятия в регионе перепрофилировались на пошив масок
#коронавирус #маски
25
83 предприятия в регионе перепрофилировались на пошив масок

сегодня, 17:02

Общество
Игорь Артамонов: «А где «Индезит» и «Лимак»?
#коронавирус
49
Игорь Артамонов: «А где «Индезит» и «Лимак»?

сегодня, 16:52

Экономика
Число вылечившихся от коронавируса липчан достигло 22 человек
#коронавирус
28
Число вылечившихся от коронавируса липчан достигло 22 человек

сегодня, 16:06

Общество
Война с вирусом: МВФ прогнозирует обвал мировой экономики, для инфекционных больниц создают роботов
#коронавирус
8
Война с вирусом: МВФ прогнозирует обвал мировой экономики, для инфекционных больниц создают роботов

сегодня, 15:02

Коронавирус
В облздраве все здоровы
#коронавирус
30
В облздраве все здоровы

сегодня, 14:58

Общество
К обеду жители Задонска получили более двух тысяч цифровых пропусков
#коронавирус #цифровой пропуск
87
К обеду жители Задонска получили более двух тысяч цифровых пропусков

сегодня, 14:10

Общество