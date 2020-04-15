Подписано постановление о введении пропускного режима в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине

С 17 апреля в Липецке, Задонске Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал глава региона. В зависимости от целей выходя из дома цифровой пропуск действует от одного до шести часов.







Выйти на улицу в Липецке, Задонске Чаплыгине и Ельце можно будет по специальному коду. Чтобы его получить, надо позвонить по бесплатному номеру: 8-800-450-48-58. Затем ввести в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона код будет продиктован автоинформатором. При выходе из дома необходимо взять с собой паспорт и код пропуска. Этот код вместе с паспортом нужно предъявлять патрулирующим территорию сотрудникам полиции или Росгвардии.



Цифровой пропуск не требуется в случае выноса мусора, выгула собаки. Или если житель является сотрудником предприятия, относящегося к перечню, который указан в постановлении №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».



Заказать пропуск необходимо в случае посещения магазина, аптеки, банка, почты, госучреждения, медицинского, ветеринарного учреждения, поездки на дачу, доставки товаров первой необходимости или получения бытовых услуг.



Пропуск действует от одного до шести часов с момента получения в зависимости от указанной категории (шесть часов в случае следования в медицинские или ветеринарные организации). По истечении этого времени нахождение жителя на улице недопустимо. Один человек может получить не более двух пропусков в день. По истечении их действия в выдаче следующего пропуска будет отказано.



Пропуск необходим всем, независимо от того, собирается ли житель перемещаться пешком, на общественном транспорте, на личном автомобиле или такси.



Ознакомиться с текстом постановления можно

Как сообщили в областной администрации, пропускной режим вводится на основании указа президента Российской Федерации от 2 апреля «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области, установленных постановлением администрации Липецкой области от 26 марта «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области».Выйти на улицу в Липецке, Задонске Чаплыгине и Ельце можно будет по специальному коду. Чтобы его получить, надо позвонить по бесплатному номеру: 8-800-450-48-58. Затем ввести в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона код будет продиктован автоинформатором. При выходе из дома необходимо взять с собой паспорт и код пропуска. Этот код вместе с паспортом нужно предъявлять патрулирующим территорию сотрудникам полиции или Росгвардии.Цифровой пропуск не требуется в случае выноса мусора, выгула собаки. Или если житель является сотрудником предприятия, относящегося к перечню, который указан в постановлении №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».Заказать пропуск необходимо в случае посещения магазина, аптеки, банка, почты, госучреждения, медицинского, ветеринарного учреждения, поездки на дачу, доставки товаров первой необходимости или получения бытовых услуг.Пропуск действует от одного до шести часов с момента получения в зависимости от указанной категории (шесть часов в случае следования в медицинские или ветеринарные организации). По истечении этого времени нахождение жителя на улице недопустимо. Один человек может получить не более двух пропусков в день. По истечении их действия в выдаче следующего пропуска будет отказано.Пропуск необходим всем, независимо от того, собирается ли житель перемещаться пешком, на общественном транспорте, на личном автомобиле или такси.Ознакомиться с текстом постановления можно здесь