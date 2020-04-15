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Подписано постановление о введении пропускного режима в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине
С 17 апреля в Липецке, Задонске Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал глава региона. В зависимости от целей выходя из дома цифровой пропуск действует от одного до шести часов.
Выйти на улицу в Липецке, Задонске Чаплыгине и Ельце можно будет по специальному коду. Чтобы его получить, надо позвонить по бесплатному номеру: 8-800-450-48-58. Затем ввести в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона код будет продиктован автоинформатором. При выходе из дома необходимо взять с собой паспорт и код пропуска. Этот код вместе с паспортом нужно предъявлять патрулирующим территорию сотрудникам полиции или Росгвардии.
Цифровой пропуск не требуется в случае выноса мусора, выгула собаки. Или если житель является сотрудником предприятия, относящегося к перечню, который указан в постановлении №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».
Заказать пропуск необходимо в случае посещения магазина, аптеки, банка, почты, госучреждения, медицинского, ветеринарного учреждения, поездки на дачу, доставки товаров первой необходимости или получения бытовых услуг.
Пропуск действует от одного до шести часов с момента получения в зависимости от указанной категории (шесть часов в случае следования в медицинские или ветеринарные организации). По истечении этого времени нахождение жителя на улице недопустимо. Один человек может получить не более двух пропусков в день. По истечении их действия в выдаче следующего пропуска будет отказано.
Пропуск необходим всем, независимо от того, собирается ли житель перемещаться пешком, на общественном транспорте, на личном автомобиле или такси.
Ознакомиться с текстом постановления можно здесь.
Алексей П.
Александр
Уже в коммерсанте пишут
Ваш
при Сталине такого не было
Перри Мейсон
Ваш
Ты
Житель
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