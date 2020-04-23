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сегодня, 08:31

Липчан не удивил апрельский снегопад

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#снег #весна #соцсети
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Многие шутят, что зима, на самом-то деле, продолжается, и на календаре вчера было 82 февраля.

Немногих удивишь весенними снегопадами, например, в конце марта. Но вот снег в конце апреля – редкое явление. Впрочем, и оно мало удивило липчан. Пользователи соцсетей сходятся во мнении, что весна в 2020 году и так богата на разные сюрпризы, и снег в конце апреля – не самый жуткий из них.














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#снег #весна #соцсети
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