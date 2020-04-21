Спорт

42 минуты назад

Липецкий тренер по греко-римской борьбе показал, как накачать мышцы на самоизоляции

2 485
Липецкий тренер по греко-римской борьбе показал, как накачать мышцы на самоизоляции

Выполнить комплекс может любой, главное – желание.

Загрузка плеера

Тренер липецкой спортивной школы № 9 Николай Овчинников провёл небольшую on-line тренировку.

В ней наставник показал, как можно тренироваться на самоизоляции в домашних условиях, повысить выносливость и накачать мышцы ног. Любопытно, что в силовой тренировке Овчинников не пользовался отягощениями (гантелями, штангами, тренажёрами), которые в домашних условиях имеются не у всех, а использовал прыжки, вес собственного тела и т.д. Это позволит выполнить комплекс любому желающему.

Николай Овчинников является тренером ДЮСШ №9 олимпийскому виду спорта - греко-римской борьбе.

2 485

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

дрыщь

20 минут назад
Каждый качаю. Что-то как-то не накачиваются!
ответить

строитель

32 минуты назад
Молодец Николай - прекрасный и элементарнейший пример здорового и позитивного мышления молодого,и я уверен перспективного наставника для молодежи!!!Здоровья и долгих лет жизни!!!!!!!
ответить

Еще в рубрике

Юный чемпион по ММА дал советы липчанам, как поддерживать форму во время самоизоляции
#Рукопашный бой #ММА #"Динамо"
13
Юный чемпион по ММА дал советы липчанам, как поддерживать форму во время самоизоляции

вчера, 12:09

Спорт
Елена Коробкина: «Не раскисать и не прекращать занятия спортом!»
#Легкая атлетика #Елена Коробкина
23
Елена Коробкина: «Не раскисать и не прекращать занятия спортом!»

19.04.2020 14:59

Спорт
Футболисты «Металлурга» показали, как тренируются во время самоизоляции и передали челендж «Ельцу»
#Футбол #тренировки дома
19
Футболисты «Металлурга» показали, как тренируются во время самоизоляции и передали челендж «Ельцу»

13.04.2020 15:39

Спорт
Болельщики могут помочь «Металлургу» в виртуальном «матче года»
9
Болельщики могут помочь «Металлургу» в виртуальном «матче года»

12.04.2020 15:18

Спорт
Елецкий футболист 8 часов летел из Владивостока в перчатках и маске
#ФНЛ #Александр Кутьин
56
Елецкий футболист 8 часов летел из Владивостока в перчатках и маске

11.04.2020 20:32

Спорт
Липецкий футболист ответил подписчику, сравнившему его с деревом
#Футбол #Антон Заболотный
18
Липецкий футболист ответил подписчику, сравнившему его с деревом

08.04.2020 14:22

Спорт