Липецкий тренер по греко-римской борьбе показал, как накачать мышцы на самоизоляции

Выполнить комплекс может любой, главное – желание.

Тренер липецкой спортивной школы № 9 Николай Овчинников провёл небольшую on-line тренировку.

В ней наставник показал, как можно тренироваться на самоизоляции в домашних условиях, повысить выносливость и накачать мышцы ног. Любопытно, что в силовой тренировке Овчинников не пользовался отягощениями (гантелями, штангами, тренажёрами), которые в домашних условиях имеются не у всех, а использовал прыжки, вес собственного тела и т.д. Это позволит выполнить комплекс любому желающему.

Николай Овчинников является тренером ДЮСШ №9 олимпийскому виду спорта - греко-римской борьбе.