В липецком зерне нашли пестициды

Региональный арбитражный суд удовлетворил заявление Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям в адрес агрокомпании из Лебедянского района. В ходе внеплановой проверки специалисты установили нарушение технических регламентов, ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.

В сентябре 2019 года в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило обращение от пчеловодов. Они сообщили прокурорам о том, что продукция зернопроизводителя из Лебедянского района угрожает жизни и здоровью потребителей. Внеплановую проверку предприятия проводило Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям. В центре внимания проверяющих было соблюдение технических регламентов на предприятии. В компании не отрицали, что при выращивании сельскохозяйственных культур – пшеница, ячмень, лен, рапс, соя, подсолнечник - применялись пестициды.



- Анализ документов по использованию отдельных пестицидов при выращивании зерна показал, что после сбора урожая зерновых культур с последующим выпуском в обращение предприятие не исследовало остаточные количества пестицидов в зерне, применяемых изготовителем при выращивании, что является нарушением, - сделали вывод проверяющие.



В отношении предприятия возбудили административное производство и передали в суд материалы проверки. Судом установлено, что вменяемое предприятию нарушение выразилось в неподтвержденности качества реализуемого зерна. Предприятие признало вину в нарушениях, вскрывшихся во время проверки, и приступило к их устранению.



Суд, оценив совершенное правонарушение, характер и степень его общественной опасности, пришел к выводу, что формально предприятие нарушило технические регламенты, но само нарушение не содержит какой-либо опасной угрозы охраняемым общественным отношениям, не причинило существенного вреда интересам граждан, общества и государства. Компанию привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде предупреждения.