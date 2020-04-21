Общество

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В липецком зерне нашли пестициды

15 1076
#технический регламент #пестициды #зерно
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В липецком зерне нашли пестициды

Региональный арбитражный суд удовлетворил заявление Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям в адрес агрокомпании из Лебедянского района. В ходе внеплановой проверки специалисты установили нарушение технических регламентов, ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.

В сентябре 2019 года в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило обращение от пчеловодов. Они сообщили прокурорам о том, что продукция зернопроизводителя из Лебедянского района угрожает жизни и здоровью потребителей. Внеплановую проверку предприятия проводило Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям. В центре внимания проверяющих было соблюдение технических регламентов на предприятии. В компании не отрицали, что при выращивании сельскохозяйственных культур – пшеница, ячмень, лен, рапс, соя, подсолнечник - применялись пестициды.

- Анализ документов по использованию отдельных пестицидов при выращивании зерна показал, что после сбора урожая зерновых культур с последующим выпуском в обращение предприятие не исследовало остаточные количества пестицидов в зерне, применяемых изготовителем при выращивании, что является нарушением, - сделали вывод проверяющие.

В отношении предприятия возбудили административное производство и передали в суд материалы проверки. Судом установлено, что вменяемое предприятию нарушение выразилось в неподтвержденности качества реализуемого зерна. Предприятие признало вину в нарушениях, вскрывшихся во время проверки, и приступило к их устранению.

Суд, оценив совершенное правонарушение, характер и степень его общественной опасности, пришел к выводу, что формально предприятие нарушило технические регламенты, но само нарушение не содержит какой-либо опасной угрозы охраняемым общественным отношениям, не причинило существенного вреда интересам граждан, общества и государства. Компанию привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде предупреждения.
15 1076
#технический регламент #пестициды #зерно
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Комментарии (15)

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Эх

8 минут назад
Потому что главное бабло. Вот так и живём. И так во всем, куда не копни.
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Впёрли Мейсону

12 минут назад
Что за тема разговора?
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молодой тупняк

13 минут назад
Да вообще млять, живём как при царе, опустили народ ниже плинтуса и кормят дерьмом, и правильно делают!
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молодой тупняк

15 минут назад
Владимир, я в курсе! 1-2 сорт уходит в европу, 3 сорт закупает Египет, всю шелуху которая остаётся измельчают в муку и пекут хлеб Россиянам. А народу предоставляют сбор урожая как за благо, народ аплодирует стоя, чему аплодируют и радуются сами не знают, плакать надо.
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Давно все ГОСТы и нормы отменили

19 минут назад
Пищевая безопасность продуктов начинае проверяться , только когда где то что-то случится. А сколько в хлебе из этого зерна пестицидов ни кто не считал.
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Владимир

21 минуту назад
Хлеб уже давно есть нельзя. Если кто пропустил, то правительство разрешило использовать в пищевой промышленности фуражное зерно. Пропагандосы взахлёб с пеной у рта кричат о том, что мы экспортируем много зерна. Только они молчат о том, сколько миллионов тонн Современная Россия ввозит пальмового масла, сыра, говядины(буйволятина) и т.д. В СССР огромное количество зерна шло на корм скоту, а сегодня вы видели где—то коров. Пора их показывать в зоопарках. А теперь думайте, что вы кушаете и не удивляйтесь.......
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Липецк

25 минут назад
в зерне пестициды, рыбка червивая.............."ПРИЯТНОГО АППЕТИТА"- где контролирующие органы и какое наказание?
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цирк

33 минуты назад
откуда эти пчеловоды ,может они выявят тех, кто ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛ ВЫБОРЫ ,коль больше никто не может выкорчевать главный корень всех бед и несчастий области, назовите фамилии-145 процентов
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ВВ

35 минут назад
молодой тупняк, это -не капитализм..Это Путинизм...Попробуй превысь в кап стране нормы пестицидов...
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Рикитави

35 минут назад
Губит людей не пиво, губит людей вода.
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