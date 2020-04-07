Липецкая вечЁрка: хроники коронавируса, пьяная поножовщина и новый спикер

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 7 апреля.

К новостям городской политики. Вчера новый председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев, избранный на эту должность решением внеочередной сессии после досрочной отставки Игоря Тинькова, вошел в кабинет в здании на улице Советской, 22. А сегодня свежеиспеченный спикер ответил на вопросы GOROD48.