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42 минуты назад

Липецкая вечЁрка: хроники коронавируса, пьяная поножовщина и новый спикер

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: хроники коронавируса, пьяная поножовщина и новый спикер

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 7 апреля.

Под наблюдением врачей инфекционной больницы уже 49 человек с подозрением на выделение вируса. По последним данным оперативного штаба в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находится 21 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Напомним, к 17 апреля больницу скорой медицинской помощи в Липецке могут перепрофилировать в госпиталь. Стационар готовят к развитию заболеваемости COVID-19 в регионе по наихудшему сценарию, поэтому травмпункт в больнице скорой медицинской помощи приостанавливает свою работу.

Тем временем разрешение на работу получили 140 предприятий в Липецкой области. В первую очередь это хозяйствующие субъекты, выполняющие неотложные контракты в рамках национальных проектов, обеспечивающие своей продукцией непрерывные производства, имеющие заключенные контракты с системообразующими предприятиями. Заявления по оказанию услуг розничной торговли и сферы услуг не рассматриваются.

Накануне в областную клиническую больницу с ножевыми ранениями попали сразу двое жителей Липецка. Первую жертву самоизоляции в хирургическое отделение доставили с улицы Дзержинского. В ходе семейной ссоры сожительница воткнула кухонный нож в грудь 43-летнего мужчины. Его жизнь спасли медики. Но даже профессиональные хирурги не смогли помочь 32-летнему мужчине, которого зарезал его родной брат. Причиной преступления стала пьяный конфликт. В пылу ссоры 34-летний житель улицы Студеновской вонзил нож прямо в сердце родственнику.

К новостям городской политики. Вчера новый председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев, избранный на эту должность решением внеочередной сессии после досрочной отставки Игоря Тинькова, вошел в кабинет в здании на улице Советской, 22. А сегодня свежеиспеченный спикер ответил на вопросы GOROD48.



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#вечёрка

Комментарии (2)

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сантехник

6 секунд назад
Откройте магазины сантехники. Людям смесители менять надо - купить негде. Заканчивайте страшилки, все равно никто не верит.
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брейкинг куэстчинз

5 минут назад
Где в пгт Пипецк работают парикмахерские? ГДЕ МОЖНО ПОДСТРИЧЬСЯ?
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