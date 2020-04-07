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Липецкая вечЁрка: хроники коронавируса, пьяная поножовщина и новый спикер
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 7 апреля.
Тем временем разрешение на работу получили 140 предприятий в Липецкой области. В первую очередь это хозяйствующие субъекты, выполняющие неотложные контракты в рамках национальных проектов, обеспечивающие своей продукцией непрерывные производства, имеющие заключенные контракты с системообразующими предприятиями. Заявления по оказанию услуг розничной торговли и сферы услуг не рассматриваются.
Накануне в областную клиническую больницу с ножевыми ранениями попали сразу двое жителей Липецка. Первую жертву самоизоляции в хирургическое отделение доставили с улицы Дзержинского. В ходе семейной ссоры сожительница воткнула кухонный нож в грудь 43-летнего мужчины. Его жизнь спасли медики. Но даже профессиональные хирурги не смогли помочь 32-летнему мужчине, которого зарезал его родной брат. Причиной преступления стала пьяный конфликт. В пылу ссоры 34-летний житель улицы Студеновской вонзил нож прямо в сердце родственнику.
К новостям городской политики. Вчера новый председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев, избранный на эту должность решением внеочередной сессии после досрочной отставки Игоря Тинькова, вошел в кабинет в здании на улице Советской, 22. А сегодня свежеиспеченный спикер ответил на вопросы GOROD48.
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