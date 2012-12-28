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Погода в Липецке
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сегодня, 15:55
В Липецкой области до +17
А ночью пройдут небольшие дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью пройдут небольшие дожди, днем будет без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем южный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6 градусов, днем — от +12 до +17 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.
День 13 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1932 году — 24 градуса мороза.
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