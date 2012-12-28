В Липецкой области до +17

А ночью пройдут небольшие дожди.

13 марта Липецкая область будет находиться в тылу циклона с Атлантики – ночью ожидается небольшой дождь. 14 и 15 марта на погоду в нашем регионе начнет влиять новый циклон, центр которого находится в Прибалтике — 14 марта ночью пройдет небольшой дождь, а 15 марта пройдут умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 и 14 марта — от 9 до 13 градусов тепла, что на 12-15 градусов выше нормы, 15 марта — 6 градусов тепла, что на 8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью пройдут небольшие дожди, днем будет без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем южный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6 градусов, днем — от +12 до +17 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.День 13 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1932 году — 24 градуса мороза.