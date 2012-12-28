От +20 до 0 за три дня

Завтра потепление достигнет пика, но затем температура воздуха резко опустится.

14 и 15 марта на погоду Липецкой области будет влиять новый циклон, центр которого находится в Прибалтике – ночью 14 марта и 15 марта пройдут умеренные дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 март— 13 градусов тепла, что на 15 градусов выше нормы, 15 марта — 6 градусов тепла, что на 8 градусов выше нормы, 16 марта — около нуля градусов, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 марта в Липецкой области будет облачно, днем с прояснениями, ночью пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днем будет без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью умеренные дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +7 до +9 градусов, днем — от +16 до +18 градусов.День 14 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1932 году – 23 градуса мороза.