В Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера»

Сейчас посетители и персонал уже возвращаются в торговый комплекс.

Сегодня утром в Липецке в очередной раз эвакуировали ТРЦ «Ривьера».Здание уже проверили, ничего подозрительного не нашли, и сейчас посетители и персонал возвращаются в торговый комплекс.