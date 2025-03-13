Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Одинокая ельчанка выдумала третьего ребёнка и получила пособия более чем на 460 тысяч рублей
Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений
Индустрия выстраивает партнерство: строителям и производственникам помогают найти друг друга
Происшествия
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сегодня, 10:55
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В Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера»
Сейчас посетители и персонал уже возвращаются в торговый комплекс.
Здание уже проверили, ничего подозрительного не нашли, и сейчас посетители и персонал возвращаются в торговый комплекс.
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