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1839
сегодня, 12:20
20

В Липецке соседи судились из-за мебели в тамбуре

В результате её всё же придётся убрать.

Липецкий областной суд в порядке апелляции рассмотрел гражданское дело по иску липчанки к соседу по тамбуру: он разместил в нем мебель и личные вещи и отказался их убрать.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Октябрьский районный суд обязал липчанина в 30-дневный срок убрать из тамбура между квартирами шкаф, антресоль и тумбу для обуви. Однако мужчина с этим решением не согласился. Судебная коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам подтвердила незаконность размещения мебели в подъезде без согласия соседей.

По Гражданскому кодексу распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. К тому же размещение мебели и других бытовых предметов является нарушением правил противопожарного режима, санитарных норм и требований технической эксплуатации жилого фонда.

Теперь по решению суда, если липчанин не уберёт вещи и мебель, с него будет взыскана неустойка — по 100 рублей за каждый день просрочки.

А вот в Ельце суд помирил соседей, один из которых 12 января этого года залил ванную комнату другого. Пострадавший просил взыскать компенсацию материального ущерба в 22 547 тысячи рублей и судебные расходы. В ходе процедуры медиации было заключено соглашение, по условиям которого стороны пришли к согласию и нашли взаимоприемлемый вариант разрешения спора, определив размер возмещения ущерба.
конфликт
соседи
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
Ель Сибирская
5 минут назад
Как мне хочется чтобы из нашего тамбура вынесли весь хлам. ЗАставлено половина тамбура. ЛУчше бы вообще этого тамбура не было, чем есть и с соседским хламом.
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Ребята
11 минут назад
Давайте жить дружно !...
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Точно
44 минуты назад
Зло порождает зло,а с соседями надо жить дружно , помогать друг другу, но сейчас же все сплошь "личности", которым все и всё мешает
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гость
55 минут назад
колхозаны путают , МКД и частный дом !
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Гость
56 минут назад
Глупо не использовать лишние квадратные метры в интересах обоих соседей, а если только появился и лезешь со своим уставом в устоявшийся быт людей и не можешь договориться с соседом, живи в лесу там никого нет!
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ЛТЗ
сегодня, 13:23
Все правильно. Многие из тамбурка устраивают кладовки или гаражи, а соседям любуйся на эту красоту
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Гость
сегодня, 13:22
А почему больше никто за этим не следит, тот же жэк или УК, обязательно в суд обращаться, если есть закон, надо исполнять молча или рублём наказывать ?!
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Савелий
сегодня, 13:21
Народ у нас такой. Сперва тамбур захламят, потом лестничную клетку.
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?
сегодня, 13:19
Храните шкафы и полки для обуви, рыбацкое дерьмо и т.д. у себя дома. Почему я боком должен попадать в свою квартиру и нюхать вонючую обувь? Если я поставлю такое же со строны своей стены, что тогда будет? Наглые и хламят тамбуры.
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Гость
сегодня, 13:09
Нечего с бабками воевать,шкаф им помешал, позор!
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