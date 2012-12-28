В Липецке соседи судились из-за мебели в тамбуре

В результате её всё же придётся убрать.

Липецкий областной суд в порядке апелляции рассмотрел гражданское дело по иску липчанки к соседу по тамбуру: он разместил в нем мебель и личные вещи и отказался их убрать.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Октябрьский районный суд обязал липчанина в 30-дневный срок убрать из тамбура между квартирами шкаф, антресоль и тумбу для обуви. Однако мужчина с этим решением не согласился. Судебная коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам подтвердила незаконность размещения мебели в подъезде без согласия соседей.По Гражданскому кодексу распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. К тому же размещение мебели и других бытовых предметов является нарушением правил противопожарного режима, санитарных норм и требований технической эксплуатации жилого фонда.Теперь по решению суда, если липчанин не уберёт вещи и мебель, с него будет взыскана неустойка — по 100 рублей за каждый день просрочки.А вот в Ельце суд помирил соседей, один из которых 12 января этого года залил ванную комнату другого. Пострадавший просил взыскать компенсацию материального ущерба в 22 547 тысячи рублей и судебные расходы. В ходе процедуры медиации было заключено соглашение, по условиям которого стороны пришли к согласию и нашли взаимоприемлемый вариант разрешения спора, определив размер возмещения ущерба.