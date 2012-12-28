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Общество
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сегодня, 12:20
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В Липецке соседи судились из-за мебели в тамбуре
В результате её всё же придётся убрать.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Октябрьский районный суд обязал липчанина в 30-дневный срок убрать из тамбура между квартирами шкаф, антресоль и тумбу для обуви. Однако мужчина с этим решением не согласился. Судебная коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам подтвердила незаконность размещения мебели в подъезде без согласия соседей.
По Гражданскому кодексу распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. К тому же размещение мебели и других бытовых предметов является нарушением правил противопожарного режима, санитарных норм и требований технической эксплуатации жилого фонда.
Теперь по решению суда, если липчанин не уберёт вещи и мебель, с него будет взыскана неустойка — по 100 рублей за каждый день просрочки.
А вот в Ельце суд помирил соседей, один из которых 12 января этого года залил ванную комнату другого. Пострадавший просил взыскать компенсацию материального ущерба в 22 547 тысячи рублей и судебные расходы. В ходе процедуры медиации было заключено соглашение, по условиям которого стороны пришли к согласию и нашли взаимоприемлемый вариант разрешения спора, определив размер возмещения ущерба.
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