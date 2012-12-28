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Происшествия
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сегодня, 09:42
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На Советской столкнулись автобус и легковушка, пострадала женщина
За сутки на дорогах области один человек пострадал и один – погиб.
Вечером 12 марта в Липецке на улице Советской столкнулись автомобиль «Киа» с 36-летней женщиной за рулем и автобус под управлением 46-летнего водителя. В аварии получила травмы женщина – водитель. Как сообщает ГАИ, после оказания медицинской помощи она была отпущена.
Еще одна авария, но со смертельным исходом, произошла вчера вечером в селе Измалково: на улице Октябрьской 49-летний водитель автофургона сбил 57-летнего мужчину. От полученных травм тот умер в больнице.
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