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сегодня, 16:50
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22-летняя липчанка перевела мошенникам 750 тысяч рублей

А 60-летний мужчина лишился 680 тысяч рублей.

12 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 22-летняя девушка.

— Под предлогом отмены сомнительных операций по счёту она перевела мошенникам 750 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

53-летний мужчина в течении 17 дней пытался заработать на инвестициях и лишился 418 000 рублей. В Ельце ещё один 53-летний инвестор перевёл мошенникам 110 000 рублей.

С 71-летней женщиной связался представитель «газовой службы» и сообщил о необходимости обслуживания оборудования. Чтобы оформить заявку, пенсионерка перешла по присланной ссылке и лишилась 4500 рублей. Это произошло 7 февраля, и только 12 марта женщина решила обратиться в полицию.

60-летнему мужчине звонили лжесотрудники водоканала и банка. В конце концов под предлогом отмены несанкционированного кредита он перевёл злоумышленникам 680 тысяч рублей.

А в Задонске 47-летний мужчина отправил мошенникам взятые в кредит 600 000 рублей. Он хотел заработать на бирже.
мошенничество
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Эту
17 минут назад
тему с мошенниками лучше не комментировать - нет толка вообще! Никто вообще не читает новости на эту тему.
Ответить
Миллиардер ,
20 минут назад
откуда у народа такие деньги ?
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Владимир Владимирович
сегодня, 18:15
Скажите, а зачем дуракам деньги?
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дед
сегодня, 18:15
Молодежь совсем отупела.
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Давайте чуть полегче
49 минут назад
Те, кто критикует нынешнее поколение, забыли, кто его вырастил.
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Максим
сегодня, 17:40
Откуда у этих бестолковых , которые переводят мошенникам, такие суммы денег ?
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Грета
сегодня, 17:47
Наверное, есть какие-то выплаты тупым от государства. Иначе не объяснить.
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им
55 минут назад
Наверное, есть какие-то выплаты тупым от государства. Иначе не объяснить. вообще пора свою партию создавать. Их с каждым днем все больше и больше. И это еще не выползли самокатчики, всякие метеозависимые и пр. душевнобольные.
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Аплодисменты
сегодня, 17:34
Молодцы готовьте мошенникам больше,если не включаете свою кукушку.
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Лиза
сегодня, 17:29
Ну что сказать, молодцы!
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Анна
сегодня, 17:11
Вот даже не жаль. Сколько писали о этом - толку ноль. Еще заработают
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