22-летняя липчанка перевела мошенникам 750 тысяч рублей

А 60-летний мужчина лишился 680 тысяч рублей.

12 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 22-летняя девушка.— Под предлогом отмены сомнительных операций по счёту она перевела мошенникам 750 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.53-летний мужчина в течении 17 дней пытался заработать на инвестициях и лишился 418 000 рублей. В Ельце ещё один 53-летний инвестор перевёл мошенникам 110 000 рублей.С 71-летней женщиной связался представитель «газовой службы» и сообщил о необходимости обслуживания оборудования. Чтобы оформить заявку, пенсионерка перешла по присланной ссылке и лишилась 4500 рублей. Это произошло 7 февраля, и только 12 марта женщина решила обратиться в полицию.60-летнему мужчине звонили лжесотрудники водоканала и банка. В конце концов под предлогом отмены несанкционированного кредита он перевёл злоумышленникам 680 тысяч рублей.А в Задонске 47-летний мужчина отправил мошенникам взятые в кредит 600 000 рублей. Он хотел заработать на бирже.