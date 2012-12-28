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сегодня, 09:02
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450 доз метадона ввез из Воронежской области житель Липецка: его задержали при сбыте наркотиков
Областное управление МВД сообщило об изъятии из оборота 450 разовых доз метадона общей массой 180 граммов. Наркотик в конце февраля привез в Липецк из Воронежской области 33-летний горожанин. Его задержали при сбыте синтетики.
Липчанин уже попадал в поле зрения полицейских: он привлекался к административной ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере). Мужчина заключен под стражу. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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