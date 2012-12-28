450 доз метадона ввез из Воронежской области житель Липецка: его задержали при сбыте наркотиков

Областное управление МВД сообщило об изъятии из оборота 450 разовых доз метадона общей массой 180 граммов. Наркотик в конце февраля привез в Липецк из Воронежской области 33-летний горожанин. Его задержали при сбыте синтетики.





В вашем браузере отключен JavaScript

«Работая в интересах одного из интернет-магазинов, злоумышленник ввез крупную партию запрещенных веществ из Воронежской области и планировал реализовать ее на территории Липецкой области. Фигурант был задержан в момент реализации запрещенных веществ», — рассказали в полиции.Липчанин уже попадал в поле зрения полицейских: он привлекался к административной ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере). Мужчина заключен под стражу. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.