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сегодня, 09:02
6

450 доз метадона ввез из Воронежской области житель Липецка: его задержали при сбыте наркотиков

Областное управление МВД сообщило об изъятии из оборота 450 разовых доз метадона общей массой 180 граммов. Наркотик в конце февраля привез в Липецк из Воронежской области 33-летний горожанин. Его задержали при сбыте синтетики. 

«Работая в интересах одного из интернет-магазинов, злоумышленник ввез крупную партию запрещенных веществ из Воронежской области и планировал реализовать ее на территории Липецкой области. Фигурант был задержан в момент реализации запрещенных веществ», — рассказали в полиции. 

Липчанин уже попадал в поле зрения полицейских: он привлекался к административной ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере). Мужчина заключен под стражу. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

наркотики
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
А где
сегодня, 12:07
Производитель этой смерти?
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Ирина
сегодня, 11:40
За это нужно давать вопще по жизненно.
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Савелий
сегодня, 10:51
Мелкая рыбешка. Надо брать тех, кто чемоданами ввозит. А их не трогают.
Ответить
заканчивать
сегодня, 09:45
с гуманизмом, пора, они ни чего не боятся
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Гость
сегодня, 09:42
Вапще за это нужно сажать по жизненно
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Лиза
сегодня, 09:11
Хорошо, что его поймали. Вот пусть и посидит в тюрьме до конца своих дней.
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