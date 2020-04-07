«Предаст же брат брата на смерть…»

В Липецке ссора родственников закончилась смертельным ударом ножа.

Вчера в областную клиническую больницу с ножевыми ранениями попали сразу двое жителей Липецка.



Первую жертву самоизоляции в хирургическое отделение доставили с улицы Дзержинского. В ходе семейной ссоры сожительница воткнула кухонный нож в грудь 43-летнего мужчины. Его жизнь спасли медики. Но даже профессиональные хирурги не смогли помочь 32-летнему мужчине, которого зарезал его родной брат. Причиной преступления стала пьяный конфликт. В пылу ссоры 34-летний житель улицы Студеновской вонзил нож прямо в сердце родственнику.



По данным фактам возбуждены уголовные дела.