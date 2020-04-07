Происшествия

47 минут назад

«Предаст же брат брата на смерть…»

14 1918
#убийство #поножовщина
«Предаст же брат брата на смерть…»

В Липецке ссора родственников закончилась смертельным ударом ножа.

Вчера в областную клиническую больницу с ножевыми ранениями попали сразу двое жителей Липецка.

Первую жертву самоизоляции в хирургическое отделение доставили с улицы Дзержинского. В ходе семейной ссоры сожительница воткнула кухонный нож в грудь 43-летнего мужчины. Его жизнь спасли медики. Но даже профессиональные хирурги не смогли помочь 32-летнему мужчине, которого зарезал его родной брат. Причиной преступления стала пьяный конфликт. В пылу ссоры 34-летний житель улицы Студеновской вонзил нож прямо в сердце родственнику.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.
14 1918
#убийство #поножовщина

Комментарии (14)

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Васек

19 минут назад
Китай всех кинул, создав панику, и скупая акции по всему миру
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Мася

20 минут назад
Это реально, в противовес дутому вирусу
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Дожили

24 минуты назад
Никто не знает где именно на Студеновской?
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Гость

28 минут назад
Если один гопник минусанул другого гопника.. То это проблема гопников
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со словами

29 минут назад
не брат ты мне гнида черно жопая
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Миротворец

33 минуты назад
Денис ..... уже не первые , и это только начало ...... будет хуже гораздо
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анка

34 минуты назад
это что уже хражданская началась то,А?
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статист

34 минуты назад
От короны в Липецке еще не умирали,а вот от самоизоляции уже начали....
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Нонка

35 минут назад
Мужичье поганок -слабые духом ,мозгами скорбные!
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Денис

37 минут назад
Первые жертвы самоизоляции.
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