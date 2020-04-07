Происшествия
47 минут назад
«Предаст же брат брата на смерть…»
14 1918
В Липецке ссора родственников закончилась смертельным ударом ножа.
Вчера в областную клиническую больницу с ножевыми ранениями попали сразу двое жителей Липецка.
Первую жертву самоизоляции в хирургическое отделение доставили с улицы Дзержинского. В ходе семейной ссоры сожительница воткнула кухонный нож в грудь 43-летнего мужчины. Его жизнь спасли медики. Но даже профессиональные хирурги не смогли помочь 32-летнему мужчине, которого зарезал его родной брат. Причиной преступления стала пьяный конфликт. В пылу ссоры 34-летний житель улицы Студеновской вонзил нож прямо в сердце родственнику.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Первую жертву самоизоляции в хирургическое отделение доставили с улицы Дзержинского. В ходе семейной ссоры сожительница воткнула кухонный нож в грудь 43-летнего мужчины. Его жизнь спасли медики. Но даже профессиональные хирурги не смогли помочь 32-летнему мужчине, которого зарезал его родной брат. Причиной преступления стала пьяный конфликт. В пылу ссоры 34-летний житель улицы Студеновской вонзил нож прямо в сердце родственнику.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
14 1918
Васек
Мася
Дожили
Гость
со словами
Миротворец
анка
статист
Нонка
Денис