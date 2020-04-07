сегодня, 12:01
Разрешение на работу получили 140 предприятий в Липецкой области
Первые предприятия, которым комиссия администрации Липецкой области одобрила заявления на осуществление деятельности в условиях режима самоизоляции, приступили к работе.
- За первый день работы комиссия рассмотрела более 250 таких заявлений. 140 предприятий получили разрешение на работу. В первую очередь это хозяйствующие субъекты, деятельность которых непосредственно обеспечивает функционирование организаций, определенных пунктом 4 указа президента и рекомендациями министерства труда и социальной защиты РФ: выполняющие неотложные контракты в рамках национальных проектов, обеспечивающие своей продукцией непрерывные производства, имеющие заключенные контракты с системообразующими предприятиями, - сообщает сегодня пресс-служба областной администрации.
Как пояснили в администрации региона, заявления по оказанию услуг розничной торговли и сферы услуг комиссией не рассматриваются. Правила торговли в период ограничительных мер на территории Липецкой области регулируются постановлением администрации Липецкой области «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области» с изменениями к нему. Дополнительные разъяснения размещены на сайте управления потребительского рынка и ценовой политики. Телефон горячей линии 8-991-344-27-53.
Нет необходимости обращаться в комиссию и предприятиям, деятельность которых разрешена указом президента РФ и рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: банкам, предприятиям пищевой и сельскохозяйственных отраслей, организациям, обеспечивающие население продуктами питания, товарами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты, а также организациям, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские и транспортно-логистические услуги.
Вот как-то так..
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