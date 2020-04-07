Общество

сегодня, 12:01

Разрешение на работу получили 140 предприятий в Липецкой области

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Разрешение на работу получили 140 предприятий в Липецкой области

Первые предприятия, которым комиссия администрации Липецкой области одобрила заявления на осуществление деятельности в условиях режима самоизоляции, приступили к работе.

В соответствии с указом президента России от 2 апреля «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)» региональным властям, даны полномочия по определению перечня организаций, которые могут вести деятельность в период нерабочих дней. В администрации Липецкой области определен порядок подачи заявлений предприятиями и создана комиссия по их рассмотрению. исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, 

- За первый день работы комиссия рассмотрела более 250 таких заявлений. 140 предприятий получили разрешение на работу. В первую очередь это хозяйствующие субъекты, деятельность которых непосредственно обеспечивает функционирование организаций, определенных пунктом 4 указа президента и рекомендациями министерства труда и социальной защиты РФ: выполняющие неотложные контракты в рамках национальных проектов, обеспечивающие своей продукцией непрерывные производства, имеющие заключенные контракты с системообразующими предприятиями, - сообщает сегодня пресс-служба областной администрации.

Как пояснили в администрации региона, заявления по оказанию услуг розничной торговли и сферы услуг комиссией не рассматриваются. Правила торговли в период ограничительных мер на территории Липецкой области регулируются постановлением администрации Липецкой области «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области» с изменениями к нему. Дополнительные разъяснения размещены на сайте управления потребительского рынка и ценовой политики. Телефон горячей линии 8-991-344-27-53.

Нет необходимости обращаться в комиссию и предприятиям, деятельность которых разрешена указом президента РФ и рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: банкам, предприятиям пищевой и сельскохозяйственных отраслей, организациям, обеспечивающие население продуктами питания, товарами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты, а также организациям, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские и транспортно-логистические услуги.


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Комментарии (19)

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Вот как-то так..

5 минут назад
ув."Ч"! Как не думает? Тридцать лет только и делали что уничтожали ОБРАЗОВАНИЕ и ЗДРАВООХРАНЕНИЕ! Что у нас осталось в районах?? Так что это логическое последствие действий :...2 когда пироги печёт сапожник а сапоги точает пирожник!"
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Ч

14 минут назад
Без развития страны нам кирдык .Почему об этом власть не думает 30 лет ?
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Житель

16 минут назад
Сидим карантиом цены поползли верх как как малые магазины закрыты и у них не стало конкурентов а эти воспользовался этим положением. Почему некто не ходит и не контролирует цены?
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Ольгунчик

20 минут назад
Репетиция чего то худшего? Помните раньше зарницы проводили.
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Серый

24 минуты назад
Разрешили работать всем, исключения :директора, замы, финансовые директора, и те кто отдыхают за границей.
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Алёна

27 минут назад
самоизоляция, но кому будет хорошо, если все будут децствительно нестриженные и неухоженные.что делать? где покраситься и подстричься? кошмарррр
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Анастасия

27 минут назад
Круто! Садики закрыли работа продолжается!!! Детей выбросить????
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Гость

28 минут назад
А где можно увидеть список организаций, которым разрешили работать?
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Гость

28 минут назад
А где можно увидеть список организаций, которым разрешили работать?
ответить

Эх

29 минут назад
Интересная самоизоляция. Все же работают. Муть полная.
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