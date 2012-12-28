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Происшествия
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сегодня, 15:01
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Кражу дрели-шуруповёрта записала камера наблюдения
27-летний ельчанин задержан.
По данным следствия, 15 февраля 27-летний ельчанин украл из магазина дрель-шуруповёрт за 12 047 рублей. Возбужденно уголовное дело по части первой стать 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой – два года лишения свободы.
«Полицейские располагают данными о причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений в торговых центрах Ельца», — отмечают в ОМВД по Ельцу.
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