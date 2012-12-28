Сегодня в Липецке: общегородской субботник, чёрные кредиторы, кризис кризисом, а слишком умных на работу не берут
Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений
Здоровье
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сегодня, 14:45
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В реанимации инфекционки с пневмониями и гриппом находятся девять человек
В том числе два ребёнка с гриппом.
Напомним, на минувшей неделе в Липецкой области было зарегистрировано 10174 случая ОРВИ, в том числе 215 случаев гриппа. Это почти на 8% выше уровня предыдущей недели и на 19% выше уровня эпидпорога заболеваемости. Сейчас в нашем регионе циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
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